Momentos do Ano: A saída de Nyck de Vries e o regresso de Daniel Ricciardo | AutoSport

Nyck de Vries “durou” apenas dez corridas na F1. O piloto neerlandês encontrou um cenário pouco favorável e não conseguiu cumprir com as expetativas criadas. Helmut Marko apostou em de Vries, mas Christian Horner não gostava muito dele e Franz Tost queria Mick Schumacher. Sem apresentar grandes resultados, de Vries passou a ser rapidamente carta fora do baralho e Daniel Ricciardo foi a solução escolhida, depois de um teste bem-sucedido em Silverstone, para a Pirelli. Ricciardo mostrou que ainda tinha a velocidade que todos lhe reconhecem e foi chamado para regressar à F1. de Vries saiu sem honra nem glória, numa passagem desapontante de um piloto com muito talento, mas que não foi capaz de o mostrar na F1.

