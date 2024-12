MOMENTOS DO ANO: A polémica dos palavrões

Depois de um breve período de acalmia na relação entre a F1 e a FIA, o presidente Mohammed ben Sulayem tratou de reacender a chama da polémica. O uso do calão nas comunicações rádio foi, uma vez mais, referido e a FIA, pela voz do presidente, quer que os pilotos controlem a linguagem.

Um dos pilotos que mais usa o vernáculo para aumentar a expressividade das suas afirmações é Max Verstappen. O atual campeão de Fórmula 1, foi punido por usar linguagem ofensiva durante a conferência de imprensa antes do Grande Prémio de Singapura. O incidente ocorreu quando Verstappen descreveu a afinação do seu carro no Grande Prémio do Azerbaijão como “fod….”. Depois de analisarem o áudio e ouvirem Verstappen e os representantes da Red Bull, os comissários de pista consideraram a sua linguagem inadequada para fóruns públicos, violando as normas da FIA. Embora Verstappen tenha explicado que o inglês não é sua língua nativa e tenha pedido desculpas, os comissários enfatizaram que, como modelo, ele deve ter cuidado com a sua linguagem. Como penalização, Verstappen teve de cumprir um trabalho de serviço público.

Mas este episódio tratou de afastar mais uma vez os pilotos, que exigiram respeito e que não fossem tratados como crianças. Max Verstappen, em protesto, tratou de reduzir as suas respostas ao mínimo nas conferências de imprensa. Uma polémica que foi arrefecendo mas que evidenciou a frágil relação entre o órgão federativo e a F1.