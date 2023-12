Momentos do ano: A F1 voltou a Lisboa | AutoSport

GP de Portugal de F1, no Monsanto, 23 de agosto de 1959, Avenida da Liberdade, em 2008 quando a Renault trouxe o seu monolugar, e agora, o Red Bull RB7 guiado por David Coulthard, em 25 de junho de 2023. As três vezes que um F1 (ou vários) rodaram nas ruas de Lisboa… Milhares de pessoas rumaram à zona de Belém, por onde o Rali de Portugal e o WRC já andaram. E também o Lisboa-Dakar! Rezam as crónicas que passaram pela zona cerca de 100 mil pessoas, mas estes números são sempre determinados a ‘olhómetro’, pelo que convém ter alguma parcimónia. Mas eram muitos milhares, isso é certo. Motos, drifting, breaking, marchas populares e uma atuação do músico Kappa Jotta completaram o programa: “foi muito emocionante acelerar nas ruas de Lisboa perante um público tão entusiasta”, disse David Coulthard, que chegou a ser Vice-Campeão do Mundo de F1, participando em 247 Grandes Prémios e subindo ao pódio por 62 vezes.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI