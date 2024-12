MOMENTOS DO ANO: 11.ª equipa a caminho

Depois de muita especulação, a Fórmula 1 e a marca Cadillac da General Motors concluíram um acordo de princípio para a entrada na Fórmula 1 em 2026.

Foi uma das grandes notícias do fim de ano, com a Fórmula 1 a anunciar um acordo de princípio com a General Motors (GM) para apoiar a entrada da GM/Cadillac como 11ª equipa na grelha de partida da Fórmula 1 em 2026.

Há muito que a Fórmula 1 mantinha um diálogo com a General Motors e os seus parceiros da TWG Global, relativamente à viabilidade de uma entrada na sequência da avaliação comercial e da decisão tomada pela Fórmula 1 em janeiro de 2024, ao longo deste ano, alcançaram marcos operacionais e deixaram claro o seu compromisso de marcar a décima primeira equipa como GM/Cadillac, e que a GM entrará como fornecedor de motores numa altura posterior.

Era o fim de uma novela em que foi necessária a saída de cena de Michael Andretti para que a F1 e a GM conseguissem o acordo. Na pratica, o projeto é em tudo semelhante ao apresentado pela Andretti, mas com uma roupagem diferente e com a GM a assumir o papel de protagonista, com a estrutura montada pela Andretti a servir de base. Mas era uma noticia tremenda, com a entrada de mais uma equipa para a grelha.