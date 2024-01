Mohammed Ben Sulayem sem receio de uma divisão entre a FIA e a F1 | AutoSport

Os “casos e casinhos” entre a FIA e a F1 vão se multiplicando e a relação entre a federação e os promotores do principal campeonato de automobilismo do mundo tem sido cada vez mais distante, ao ponto de se falar que a F1 pode afastar-se da FIA. Mas o presidente Mohammed Ben Sulayem não tem medo desse cenário.

Para Ben Sulayem, não faz sentido uma F1 sem um organismo regulador e que dificilmente alguém investirá numa competição que não seja devidamente regulamentada:

“Só digo uma coisa, e digo-o de forma modesta e clara: não chegará o dia em que acordaremos sem a FIA. Em relação aos outros, é diferente. A Liberty tem todo o direito de vender e, portanto, poderia haver outra realidade e amanhã a F1 já não estaria com eles. Portanto, teríamos que nos relacionar com outros”, disse ele à Motorsport Magazine. “Sabemos quais são as nossas responsabilidades e com o que lidamos. A clareza é muito importante e eu não sou contra os negócios de ninguém, isso é claro. Há pessoas aqui (F1) que estão lá para ganhar dinheiro. Todos os produtos que temos, todos os patrocinadores, todos os parceiros… são investidos se houver um retorno de qualquer tipo. Nada é feito de graça. A FIA é diferente. Não somos uma realidade com fins lucrativos, mas também temos de salvaguardar as nossas finanças e temos de dar mais valor às pessoas que trabalham para nós”, afirma.

“Algumas pessoas estão a falar de uma divisão? Acham mesmo que os grandes construtores iriam gerir um campeonato sem um organismo regulador? Acham mesmo que iriam investir? Querem que se torne mais um Wrestling em que se sabe quem vai ganhar, em que alguém investe e, de repente, mudam as regras? Não, primeiro é preciso ter regras claras e depois é que se pode investir. Aquilo (Wrestling) é um espetáculo. Isto não é. Aqui temos um espetáculo, mas com um corpo dirigente, um espetáculo com regras e, como sabem, fazemos um controlo justo e adequado”.