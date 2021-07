Mike Halder dominou na abertura do TCR Ibérico Sprint Trophy em Jarama | AutoSport

O alemão Mike Halder (Halder Motorsport, Honda Civic Type R FK7) foi o grande triunfador, este sábado, no circuito de Jarama, na jornada de abertura do TCR Ibérico Sprint Trophy, competição integrada na segunda ronda do TCR Espanha, ao ganhar duas das três corridas do programa. A jovem Alba Cano (Monlau Competición, Cupra Leon) também esteve em destaque, ao assinar a vitória na segunda corrida.

Halder começou bem o seu fim de semana na pista dos arredores de Madrid, já que ao final da tarde de sexta-feira bateu claramente a “armada Peugeot”, liderada por Fernando Navarrete, autor da “pole position”, e por Isidro Callejas na primeira corrida. Alejandro Cutillas, no segundo Peugeot 308 TCR da SMC Motorsport, perderia o quarto lugar para Alba Cano na penúltima volta, enquanto Michelle Halder, irmã do vencedor, se debatia com problemas elétricos no Honda Civic Type R que estariam, depois, na origem da sua ausência nas duas corridas do dia seguinte.

E a manhã deste sábado ficou marcada pelo triunfo de Alba Cano na segunda corrida do programa. A piloto de Málaga soube tirar partido do facto de largar da “pole” para assumir o comando face a Halder, que com pneus usados não resistiu ao ataque do jovem Callejas logo no início, acabando, deste modo, no último lugar do pódio, mas destacado de Navarreta e de Cutillas.

No encerramento da jornada, Mike Halder, mesmo partindo da segunda fila da grelha, não teve dificuldades em chegar rapidamente à liderança, até porque Navarrete, autor da “pole”, ficou parado na grelha, tal como Alba Cano. O piloto do Honda dominou a terceira corrida a seu belo prazer e Callejas nunca foi uma verdadeira ameaça. Com duas pontuações máximas no arranque do TCR Ibérico Sprint Trophy – em cada jornada contam os dois melhores resultados das três corridas –, Halder assume, já destacado, o comando da classificação.

Corrida 1

1º, Mike Halder (Halder Motorsport, Honda Civic Type R FK7 TCR), 21.56.267

2º, Fernando Navarrete (SMC Motorsport, Peugeot 308 TCR), + 6.727s

3º, Isidro Callejas (Escuderia Costa Daurada, Peugeot 308 TCR), + 13.455

Corrida 2

1º, Alba Cano (Monlau Competicion, CUPRA Leon Competicion TCR), 21.58.349

2º, Isidro Callejas (Escuderia Costa Daurada, Peugeot 308 TCR), + 1.956s

3º, Mike Halder (Halder Motorsport, Honda Civic Type R FK7 TCR), + 7.037

Corrida 3

1º, Mike Halder (Halder Motorsport, Honda Civic Type R FK7 TCR), 22.05.806

2º, Isidro Callejas (Escuderia Costa Daurada, Peugeot 308 TCR), + 3.837s

3º, Alejandro Cutillas (SMC Motorsport, Peugeot 308 TCR), + 4.253

CLASSIFICAÇÕES

Pilotos: 1º, Mike Halder, 50 pontos; 2º, Alba Cano, 37; 3º, Isidro Callejas, 36; 4º, Fernando Navarrete, 30; 5º, Alejandro Cutillas, 25; 6º, Michelle Halder, 8.

Equipas: 1ª, SMC Motorsport, 65 pontos; 2ª, Halder Motorsport, 58; 3ª, Monlau Competición, 37; 4ª, Escuderia Costa Daurada, 36.

A próxima jornada do TCR Ibérico Sprint Trophy está agendada para 18 e 19 de setembro, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.