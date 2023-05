Mick Schumacher vai pilotar Mercedes W14 após o GP de Espanha | AutoSport

O piloto de reserva e desenvolvimento da Mercedes, Mick Schumacher, poderá regressar aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 após ter perdido o lugar na Haas no final da temporada passada. Segundo a publicação alemã Bild, Schumacher vai ser um dos pilotos da equipa num teste da Pirelli alguns dias depois do próximo Grande Prémio de Espanha.

Será a primeira vez que Mick Schumacher estará ao volante do W14 em pista depois de assumir as funções de piloto de reserva e desenvolvimento da Mercedes. O alemão tem sido bastante útil para a equipa a experimentar soluções para o monolugar desta temporada em simulador, tendo estado, por exemplo, pouco antes da corrida do Mónaco a testar na fábrica da equipa.

Segundo a publicação alemã, a equipa de Brackley prepara-se para testar com a Pirelli na terça e quarta-feira da próxima semana, dividindo a tarefa entre George Russell e Schumacher. O piloto britânico deverá ser o primeiro a ir para a pista, na terça-feira, enquanto o alemão deverá estar ao serviço no dia seguinte.

Mick Schumacher tem como objetivo regressar à grelha da F1 no próximo ano, depois de ter perdido o lugar na Haas para Nico Hülkenberg.