F1: Mick Schumacher pode substituir Romain Grosjean em Abu Dhabi

Para este fim de semana a questão está fechada é Pietro Fittipaldi que irá substituir Romain Grosjean. O francês pretende regressar em Abu Dhabi, mas se isso não for possível há um nome que está a ganhar força: Mick Schumacher.

O jovem alemão pode fazer a sua estreia na Fórmula 1 mais cedo do que o esperado. A Haas anunciou a sua contratação para 2021, e o jovem já tem previsto realizar os treinos livres de Abu Dhabi, e depois o teste que se segue ao Grande Prémio, mas agora surgiram rumores de que o jovem alemão pode substituir Romain Grosjean na corrida final da época: “A sessão de treinos em Abu Dhabi foi decidida muito antes do Romain ter tido o seu acidente”, disse, ao L’Equipe.

No entanto, acrescenta que está pronto para correr: “Seja qual for o carro, eu só quero correr. Teria as três sessões de treino, mas ainda assim seria um grande desafio”, disse Schumacher.