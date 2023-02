Mick Schumacher no grupo de pilotos de reserva da McLaren | AutoSport

A McLaren anunciou que chegou a um acordo com a Mercedes que lhes permitirá adicionar Mick Schumacher ao seu grupo de pilotos de reserva para a época de 2023.

Schumacher juntou-se à Mercedes como piloto de reserva em dezembro do ano passado, após duas temporadas como piloto efetivo do Haas – onde marcou 12 pontos em 43 Grandes Prémios – com a equipa norte americana a optar por não renovar o seu contrato para a época de 2023 e substituí-lo pelo seu compatriota Nico Hulkenberg.

Isto significa que Schumacher se junta ao campeão da IndyCar, Alex Palou na lista de pilotos reserva da McLaren para a temporada 2023, podendo o alemão intervir se Lando Norris ou o novo recruta da equipa, Oscar Piastri, não puder participar num fim-de-semana de corrida.

A McLaren divulgou uma imagem de Schumacher no cockpit do monolugar da equipa, e a moldar o assento em Woking, pelo que o alemão estará pronto a intervir, se necessário.

Isto significa que Schumacher estará à disposição da equipa liderada pelo novo Chefe de Equipa Andrea Stella, que foi o engenheiro de desempenho do seu pai Michael na Ferrari de 2002 a 2006 – período durante o qual ganharam três títulos de piloto juntos.