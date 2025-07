Mick Schumacher: futuro na F1 difícil, concorrência forte na Cadillac

Mick Schumacher continua à procura um lugar na Fórmula 1, após um período menos bem-sucedido na Haas. Apesar do aparente interesse da Cadillac, a competição por um lugar na nova equipa é acirrada.

Mick Schumacher, herdeiro do legado do heptacampeão Michael Schumacher, enfrenta um futuro incerto na Fórmula 1 após um desempenho muito aquém das expectativas durante as suas duas temporadas com a Haas, onde somou apenas 12 pontos.

Após a sua saída da equipa em 2023, o jovem piloto assumiu funções como piloto reserva na McLaren e na Mercedes, enquanto atualmente compete no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) pela Alpine.

Com a Cadillac a preparar-se para entrar na F1 em 2026, Schumacher surge como um potencial candidato para uma das vagas na nova equipa, embora a concorrência se intensifique com outros nomes fortes na corrida.

A procura do jovem alemão por um lugar e o regresso à Fórmula 1 continua, mesmo com as suas oportunidades a parecerem cada vez mais limitadas.

Ao que se sabe, a Cadillac, que se juntará à F1 em 2026 como a 11ª equipa, está em negociações com Schumacher para uma das suas duas vagas. A sua experiência anterior na Haas e o desempenho no WEC o tornam uma opção minimamente atraente para a equipa americana, mas a sua concorrência, como sempre sucede na F1, é muito forte.

Apesar do interesse da Cadillac, as chances de Schumacher parecem ter diminuído recentemente, com nomes como Valtteri Bottas, Sergio Perez, Felipe Drugovich e Frederik Vesti a surgir como candidatos mais fortes para as vagas. No entanto, o interesse da Cadillac em Schumacher permanece, como é normalmente nestes casos, manter todas as opções em aberto.