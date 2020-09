Mick Schumacher e Callum Ilott estreiam-se na F1

Mick Schumacher e Callum Ilott vão-se estrear oficialmente num fim de semana de Grande Prémio na Fórmula 1. Os pilotos, pertencentes à Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, têm estreia marcada para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring.

No Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring, Mick Schumacher e Callum Ilott vão estar presentes na primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1. Schumacher vai estar a bordo do C39 da Alfa Romeo Racing, enquanto Callum Ilott vai estar no VF-20 da equipa da Haas.

Em preparação para a estreia, estes pilotos vão estar presentes em Fiorano para fazes uma sessão de testes com o monolugar da Ferrari de 2018, o SF71H. Juntamente com Schumacher e Ilott vai estar Robert Schwartzman, que também tem estreia marcada na Fórmula 1 para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi.

De acordo com o diretor desportivo e também diretor da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, Laurent Mekies, “queremos os nossos três melhores jovens bem preparados para um evento que será muito especial para eles, por isso organizamos esta sessão de testes [em Fiorano com o monolugar de 2018]”.

“É uma oportunidade de se habituarem a um carro de Fórmula 1, que é muito mais complicado do que o que eles habitualmente pilotam. Também quero agradecer à Haas e à Alfa Romeo Racing pela oportunidade que deram ao Callum, ao Mick e ao Robert, que juntamente com o Charles Leclerc, a equipa pretende construir o seu futuro a longo prazo”, finalizou Mekies.