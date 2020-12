Mick Schumacher confirmado na Haas F1 para 2021

É oficial, Mick Schumacher foi confirmado na Haas F1 para 2021. Tal como já era esperado há algum tempo o líder do Campeonato de Fórmula 2 vai ascender à Fórmula 1 em 2021, onde vai fazer parelha com Nikita Mazepin. Há algum tempo que se sabia que Kevin Magnussen e Romain Grosjean iriam sair da equipa, falava-se da chegada destes dois jovens, mas agora chegou a segunda confirmação oficial, com o nome Schumacher a regressar à Fórmula 1 oito anos depois da saída de Michael Schumacher, que realizou o seu último Grande Prémio com a Mercedes no Brasil em 2012.

A extensão do acordo não foi revelada mas segundo o comunicado da equipa é de “”vários anos”. Schumacher começa cedo os seus preparativos como piloto efetivo de Fórmula 1 já que vai guiar o VF-20 no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi, na sexta-feira 11 de dezembro, antes de participar no teste de final de temporada de jovens pilotos, que se realiza no Circuito Yas Marina, logo a seguir ao Grande Prémio, na terça-feira, 15 de dezembro.



Mick Schumacher, aos 21 anos, ascende à Fórmula 1 como membro da Ferrari Driver Academy. O filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, lidera o campeonato de Fórmula 2 onde tem 14 pontos de avanço para o segundo classificado isto quando falta apenas um fim de semana de competição, isto naquela que é a sua segunda temporada com a Prema Racing, tendo este ano obtido até aqui 10 pódios e duas vitórias, em Monza e Sochi.