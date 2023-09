Mick Schumacher apontado ao programa da Alpine no Campeonato do Mundo de Resistência | AutoSport

O futuro de Mick Schumacher pode não passar pelo regresso à Fórmula 1, podendo ter no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) a possibilidade de competir ao mais alto nível na próxima temporada. Para já, o piloto alemão terá sido um dos escolhidos para testar o novo hipercarro da Alpine.

Segundo a publicação Motorsport Aktuell, os responsáveis da Alpine terão começado a discutir com a equipa que gere a carreira do piloto alemão, a hipótese de colocar Mick Schumacher aos comandos do A424 num teste. Terá sido mesmo Bruno Famin quem contactou a empresária Sabine Kehm, para um teste do piloto alemão com o novo hipercarro francês nas próximas semanas.

O A424 competirá em 2024 na classe Hypercar do WEC, tendo iniciado as primeiras fases de desenvolvimento, começando por duas sessões de shakedown. Depois de concluída esta fase, a Alpine passa para a fase de testes percorrendo vários circuitos como Circuito Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez e Portimão.

A especulação em torno do futuro de Mick Schumacher surge após a confirmação da manutenção da atual dupla Valtteri Bottas e Zhou Guanyu na Sauber para a próxima época no mundial de Fórmula 1, fechando-se assim mais uma possibilidade para o piloto alemão para regressar à grelha desta disciplina.