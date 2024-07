Mick Schumacher: “A F1 está ao meu alcance”

Mick Schumacher está otimista quanto ao seu regresso à grelha de partida da Fórmula 1. O alemão acredita que o regresso à F1 poderá estar para breve, esperando que o mercado evolua a seu favor.

Depois de duas épocas difíceis com a Haas e das subsequentes críticas do chefe de equipa Gunther Steiner, Schumacher tornou-se piloto de reserva da Mercedes para 2023 e compete agora com a Alpine no WEC.

Após um teste recente com a McLaren e um teste “shootout” contra Jack Doohan com a Alpine, Schumacher está otimista em relação às suas perspetivas na F1. A Alpine prolongou recentemente o contrato de Pierre Gasly e Schumacher está entre os candidatos a substituir Esteban Ocon. Schumacher continua empenhado em procurar oportunidades na Fórmula 1, com um plano B, se necessário.

“As minhas hipóteses na Fórmula 1 parecem bastante boas”, disse Schumacher à AFP. “É importante para mim voltar à Fórmula 1 para mostrar o que posso fazer. Neste momento, a Fórmula 1 está ao meu alcance. Não posso ficar demasiado confiante, continuar a trabalhar e certificar-me de que há um plano B no caso de não resultar. O meu plano sempre foi a Fórmula 1, agora temos de esperar e ver as oportunidades que se me apresentam. Decidi que vou esperar pela Fórmula 1 o tempo que for necessário.”