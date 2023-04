Michael Masi regressou à Fórmula 1 | AutoSport

O paddock do Grande Prémio da Austrália não fervilhou tando com rumores e boatos como esperado, mas ainda teve alguns momentos curiosos, como o regresso de Michael Masi à Fórmula 1… apenas por um fim de semana.

Michael Masi esteve no paddock da categoria máxima pela primeira vez, desde o controverso Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021.

No seguimento da corrida que decidiu o título a favor de Max Verstappen, o australiano foi afastado da função de Director de Corrida, tendo assumido o papel de presidente da Comissão dos V8 Supercars, o conhecido campeonato de carros de turismo australiano.

Desde então, Masi nunca mais foi visto num Grande Prémio, mas na prova de Melbourne a competição a que está ligado teve também uma prova, tendo o natural de Sydney marcado presença no paddock ao longo da terceira etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Hamilton, que disse ter sentido ter sido roubado pelas decisões de Masi, revelou que não teria interesse em falar com o australiano, não se tendo verificado um encontro entre os dois para desanuviar o ar.

Curiosamente, alguns pilotos e chefes de equipa comentam à surdina que foi um erro afastar Masi do papel de Director de Corrida, dados os problemas que têm surgido desde o início de 2022 nesta área.