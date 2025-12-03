Michael Masi: do polémico final de Abu Dhabi 2021 ao ‘exílio’ da Comissão dos Supercars

O simples recordar o nome Michael Masi, faz sorrir muitos adeptos e soltar um palavrão a muitos outros. Quando nos preparamos para mais uma decisão de título em Abu Dhabi, depois de, por exemplo, os de 2010, 2014, 2016 e 2021. E é este último que marcou um dos momentos mais polémicos da história de Fórmula 1, que redundou no que vai ler a seguir…

Michael Masi, o ex-diretor de corrida da Fórmula 1, deixou a FIA em julho de 2022, oficializando a sua saída após meses de afastamento das suas funções. Após a controvérsia em Abu Dhabi 2021, onde aplicou incorretamente o procedimento de reinício sob Safety Car que permitiu a Max Verstappen vencer Lewis Hamilton na derradeira corrida da época, Masi foi removido do cargo em fevereiro de 2022.​

A decisão de afastamento resultou de uma investigação da FIA que determinou que Masi havia agido “de boa fé”, mas cometeu “erro humano” na aplicação das regras. A saída oficial ocorreu sob a justificação de que o australiano se mudaria para estar mais próximo da sua família e para enfrentar novos desafios.​ Uma forma mais airosa de dizer que foi ‘desterrado’…

Regresso ao automobilismo: Comissão dos Supercars

Após abandonar a FIA, Masi regressou ao automobilismo australiano. Em 2022, assumiu a posição de presidente independente da Supercars Commission, entidade responsável pela supervisão do campeonato australiano de Turismos, supostamente efetivo em agosto desse ano.​

Em novembro de 2023, Masi foi formalmente nomeado presidente independente da Supercars Commission, sucedendo Neil Crompton. Neste cargo, trabalha no desenvolvimento do campeonato australiano, incluindo a integração dos novos protótipos GEN3 Chevrolet Camaro e Ford Mustang. Masi tinha anteriormente servido como vice-diretor de corrida da Supercars entre 2016 e 2019, antes da sua promoção à F1.​

Reações ao retorno na FIA

Em 2023, especulou-se sobre um possível retorno de Masi às estruturas da FIA, especialmente após declarações do presidente Mohammed Ben Sulayem sugerindo abertura. No entanto, permanece afastado das funções de diretor de corrida, sendo atualmente focado no seu cargo na Supercars e na vida pessoal na Austrália.

Como se sabe, o atual Diretor de Corrida é o português Rui Marques, e pelo cargo já passou também Eduardo Freitas, depois da saída de Masi.