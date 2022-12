Michael Andretti quer Fórmula 1 como prenda no sapatinho | AutoSport

“Seria um belo presente de Natal”, afirmou Mario Andretti sobre a possível entrada da sua equipa na Fórmula 1 na cerimónia que marcou o início da construção da sede da Andretti Global, a empresa mãe da equipa, na cidade de Fishers, no estado do Indiana. No entanto, assumir uma equipa já existente não parece ser uma opção depois da tentativa de compra da Sauber, que acabou por falhar em 2021. Alguns rumores sugerem que a Andretti Autosport podia adquirir a AlphaTauri, agora que há uma nova gestão no grupo Red Bull, mas “eles não estão interessados”, disse Andretti ao Indianapolis Star, uma publicação com base na mesma cidade onde a Andretti Global está a construir a sua nova sede tecnológica e desportiva. Andretti revelou que mantém a esperança em vir a competir na Fórmula 1, afirmando que “trabalhamos nisso todos os dias. Ainda estou confiante. Estamos a chegar mais perto [de um acordo]”.

O líder da equipa norte-americana salientou à mesma fonte, que espera receber uma resposta positiva nas próximas semanas, num processo que se tem arrastado e tem encontrado vários obstáculos à entrada da Andretti Autosport na F1.

Foto: Joe Skibinski