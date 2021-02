Metade do plantel da F1 termina contrato no fim de 2021

Não são somente as regras da Fórmula 1 que vão mudar significativamente de 2021 para 2022. Também o plantel da disciplina pode sofrer grandes alterações, já que nada mais nada menos que metade do plantel termina o seu contrato no final de 2021.

Começando logo pela equipa campeã, a Mercedes tanto Lewis Hamilton quanto Valtteri Bottas terminam os seus contratos. Neste caso, nem se trata somente de saber se finalmente George Russell vai ascender à equipa principal, mas também se Lewis Hamilton sair ou continuar na F1. O pai de Hamilton, Anthony Hamilton, acredita que a Mercedes e Lewis Hamilton foram fiéis ao sucesso mútuo, o que resultou no prolongamento de um ano, mas também diz que existe vida para lá da Fórmula 1 para o seu filho.

Na Red Bull, Sergio Pérez só tem um ano de contrato, e por isso resta esperar para ver o que vai ser capaz de fazer o mexicano. Na Aston Martin, Lance Stroll termina contrato, mas Lawrence Stroll está de pedra e cal. Por isso, duvidamos que o jovem canadiano perca o seu lugar na equipa do pai.

Esteban Ocon teve um bom ano na Renault, mas vai ter que fazer ainda melhor na Alpine. Com Daniel Riccardo ao lado não vai ser fácil.

Na Alpha Tauri, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda terminam os seu contrato no fim de 2021, mas se o francês já fez o suficiente para arranjar lugar noutro lado, se for o caso, já o japonês é para já uma incógnita. Na Alfa Romeo, tanto Kimi Raikkonen como Antonio Giovinazzi terminam contratos. Será desta que Raikkonen sai? Quanto ao italiano, já percebeu que perdeu o comboio da Ferrari pelo que tem de melhorar mais uma vez o suficiente para não perder também o comboio da F1. Por fim, George Russell termina contrato com a Williams. Acreditamos que vai para a Mercedes, para o lugar de Bottas, que certamente encontrará lugar noutra equipa, se for o caso. Até pode substituir Hamilton. Só o tempo o dirá. Certo é que a próxima Silly Season vai ser fantástica..