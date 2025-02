Mercedes W196 R Streamliner é o F1 mais valioso de sempre

Um Mercedes W196 R Streamliner, outrora pilotado pelas lendas da Fórmula 1 Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, foi vendido em leilão por um valor recorde de 51,155 milhões de euros. O icónico Silver Arrow, conduzido por Fangio na vitória no Grande Prémio de Buenos Aires de 1955 e mais tarde pilotado por Moss no Grande Prémio de Itália em Monza, tornou-se no F1 mais caro alguma vez vendido.

Um de quatro existentes

O leilão, conduzido pela RM Sotheby’s no museu da Mercedes em Estugarda, foi realizado em nome do Indianapolis Motor Speedway (IMS). O W196 R, um dos únicos quatro existentes, tinha um preço estimado de mais de 50 milhões de euros, com o martelo final a cair nos 51,155 milhões de euros antes do prémio do comprador.

Esta venda ultrapassa o anterior recorde estabelecido em 2013, quando outro Mercedes W196 ex-Fangio de 1954 foi vendido por 19,6 milhões de libras em Goodwood. Torna-se também o segundo automóvel mais valioso alguma vez vendido em leilão, a seguir ao Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupe de 1955, que foi vendido por 135 milhões de euros em maio de 2022.

Um marco na história da Mercedes

O Mercedes W196 R Streamliner foi um carro de Fórmula 1 inovador desenvolvido pela Mercedes-Benz para as temporadas de 1954 e 1955. Conhecido como “Stromlinienwagen”, possuía uma carroçaria aerodinâmica fechada, ideal para circuitos de alta velocidade, reduzindo o arrasto e aumentando a eficiência.

O seu motor de 8 cilindros em linha, com 2.496,87 cc, gerava inicialmente 257 CVe utilizava um sistema de injeção direta de combustível inspirado na tecnologia aeronáutica. Além disso, foi pioneiro no uso de válvulas desmodrómicas, garantindo maior controlo sobre o desempenho do motor. O chassi tubular de alumínio e a carroçaria ultraleve feita de liga de magnésio ajudavam a reduzir o peso e melhorar a performance.