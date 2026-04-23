Mercedes preparada para o duelo entre Antonelli e Russell na Fórmula 1

A Mercedes domina o início da temporada de 2026, com Kimi Antonelli e George Russell a vencerem as três primeiras corridas. O jovem italiano lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o colega, após triunfos na China e no Japão.

Toto Wolff, diretor da equipa, sublinhou que a prioridade é o sucesso da marca. “Ouvimos muito nos últimos dez anos sobre como gerir estas situações. Deixamos que corram, mas a equipa é sempre maior do que os pilotos”, afirmou o austríaco. Wolff rejeita comparações prematuras entre Antonelli e Ayrton Senna, focando-se no desenvolvimento do jovem de 19 anos sem “pressões irracionais”.

Apesar do sucesso de Antonelli, o comentador David Coulthard questiona se o novato conseguirá manter a consistência frente à experiência de Russell ao longo de todo o ano. Para a Mercedes, que lidera os construtores com 45 pontos de avanço, o duelo interno é visto como um sinal de força do W17.