Mercedes prepara o regresso à luta pelos títulos na Fórmula 1 de 2026

A Mercedes encara a temporada de 2026 da Fórmula 1 com ambição renovada e uma dupla totalmente reformulada. Depois da saída de Lewis Hamilton para a Ferrari no final de 2025, a formação de Brackley aposta no jovem italiano Kimi Antonelli, estreante em 2025, ao lado de George Russell, que se assume agora como líder da equipa.

Antonelli junta-se a Russell

Com apenas 19 anos, Kimi Antonelli foi promovido à Fórmula 1 no último ano, após uma ascensão fulgurante nas categorias de formação, incluindo títulos consecutivos em Fórmula 4 e Fórmula Regional, e vitórias na Fórmula 2. O italiano destacou-se logo na estreia, ao converter o 16º lugar na grelha de Melbourne num quarto posto final, demonstrando o potencial que a Mercedes vinha a anunciar há vários anos.

Russell, por sua vez, inicia a sua quinta época como piloto oficial da equipa, depois de duas vitórias e duas pole positions em 2025. Aos 27 anos, é agora o elemento mais experiente do plantel, após ter cumprido passagens por equipas clientes da Mercedes, incluindo a Williams, entre 2019 e 2021.

Desempenho em 2025

Apesar das dificuldades com os regulamentos de efeito de solo introduzidos em 2022, a Mercedes conseguiu recuperar terreno em 2025, terminando o campeonato de Construtores no segundo lugar, atrás da McLaren. Russell venceu os Grandes Prémios do Canadá e de Singapura. Antonelli somou um pódio no Canadá, um segundo lugar no Brasil e classificações consistentes nas rondas finais, apesar de uma fase menos positiva na fase europeia.

O percurso da equipa

A atual estrutura da Mercedes tem origem na Tyrrell, que competiu na Fórmula 1 entre 1970 e 1998, antes de se transformar em British American Racing (BAR) e, posteriormente, na equipa oficial da Honda. Em 2009, sob a liderança de Ross Brawn, o conjunto conquistou ambos os títulos sob o nome Brawn GP. A Mercedes adquiriu a equipa no final desse ano, regressando oficialmente como construtor em 2010.

O domínio absoluto surgiu com o início da era híbrida em 2014, período em que a equipa conquistou oito campeonatos consecutivos de Construtores (2014–2021) e seis títulos de Pilotos com Lewis Hamilton, além do de Nico Rosberg em 2016.

Objetivo para 2026

A prioridade da Mercedes é clara: regressar a um nível competitivo capaz de disputar títulos já na primeira época das novas regras técnicas e de motor de 2026. Russell expressou confiança na nova fase da equipa, afirmando que “a Mercedes continua a ser a melhor oportunidade para lutar por um título mundial”, aquando da renovação do seu contrato no final do ano passado.

Com um chassis e unidade motriz totalmente novos, e uma das formações mais equilibradas da grelha, a Mercedes procura repetir o sucesso de 2014 e recuperar o estatuto de referência na Fórmula 1 moderna.

FOTOS Mercedes AMG F1