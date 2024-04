Mercedes ‘prepara’ Kimi Antonelli: do Karting à F1, uma jornada de orgulho

Kimi Antonelli está mais perto de testar com a Mercedes, num caminho que pode levar o jovem da sua infância até à Fórmula 1.

Toto Wolff diz estar “ansioso e feliz” por ver Andrea Kimi Antonelli num monolugar de F1 enquanto este se prepara para testar as máquinas da Mercedes. A equipa confirmou que o piloto júnior irá sentar-se ao volante de um carro de F1 durante os próximos testes no Red Bull Ring.

Atualmente a competir na sua época de estreia na F2, o nome de Antonelli tem sido mencionado com regularidade nos últimos tempos. O jovem de 17 anos impressionou muitos com sua ascensão nas categorias de base do automobilismo antes de passar pela Fórmula 3 e se juntar à PREMA Racing para a campanha de Fórmula 2 de 2024.

Apesar de ainda só ter três rondas de F2 feitas – com o seu melhor resultado até agora a ser o 4º na Feature Race na Austrália – Antonelli também tem sido associado ao lugar vago na equipa de F1 da Mercedes em 2025, após a decisão de Lewis Hamilton de mudar para a Ferrari.

Wolff sugeriu recentemente que poderá ter falado “demasiado” sobre o jovem italiano, no meio da especulação sobre quem se irá juntar a George Russell nos Flechas de Prata no próximo ano.

No entanto, durante o fim de semana do Grande Prémio do Japão, o austríaco revelou detalhes de um teste em que Antonelli vai participar no Red Bull Ring, onde o adolescente vai pôr as mãos num carro de Fórmula 1 Mercedes 2021.

Questionado sobre se poderia dar algumas dicas a Antonelli – tendo ele próprio trabalhado como instrutor na pista há alguns anos – Wolff brincou: “Bem, isso seria muito mau se eu começasse a dar instruções ao Andrea! “Mas sim, [o teste] vai ser feito com um carro de 2021. Queremos dar-lhe a sensação de como é um carro realmente bom, e depois vamos pô-lo no carro de 2022 para ver qual é a diferença!

“Estou muito ansioso e feliz por o ver num carro de Fórmula 1. Ele está connosco desde os 11 anos. Tenho uma fotografia dele ao meu lado, na consola central, quando era um rapazinho no karting, e agora testemunhar a sua evolução para piloto de Fórmula 1 é algo de que me orgulho muito.”

A Mercedes tem apoiado muitos pilotos como parte da sua Junior Team ao longo dos anos, com aqueles que progrediram para a Fórmula 1, incluindo Russell e Esteban Ocon. Enquanto isso, em termos de quem poderá substituir Hamilton nas Flechas de Prata em 2025, Wolff reiterou que a decisão é algo para a qual precisa de tempo, tendo afirmado recentemente que “os próximos meses dar-nos-ão mais pistas”.