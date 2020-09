Mercedes nega “trazer a política para a Fórmula 1”

Na sequência do facto de Lewis Hamilton ter usado uma t-shirt a pedir que os polícias norte-americanos que mataram Breonna Taylor fossem presos, a Mercedes nega que esteja a permitir que se traga política para a F1: “Não estamos a trazer a política para a F1”, respondeu a Mercedes, no seu Twitter oficial depois de um utilizador ter pedido à Mercedes e a Hamilton para “manter a política fora de F1, por favor”. A Mercedes acrescentou ainda que está “a correr pela diversidade e inclusão. Estas são questões de direitos humanos que estamos a tentar destacar e sensibilizar. Há uma grande diferença”, lê-se no tweet da Mercedes. Já Toto Wolff duvida que Hamilton possa ser sancionado por usar a t-shirt: “Não se pode sancionar Lewis por uma ação que é apoiada em todo o mundo. Tenho a certeza que a Mercedes vê da mesma maneira”, disse à Sport1.