Mercedes F1 explica unidade motriz para 2022 (vídeo) | AutoSport

Hywel Thomas, diretor da Mercedes AMG High Performance Powertrains explica os desafios que a equipa enfrentou com a unidade motriz para 2022 e que se manterá “congelada” até 2025. No episódio três da série Road to 2022, o homem da Mercedes dá-nos a sua visão da mudança regulamentar que também envolveu os motores.

Mercedes F1 explica unidade motriz para 2022 (vídeo)