Mercedes explica avaria “catastrófica” de Russell no GP do Canadá de F1

A Mercedes revelou que uma falha “catastrófica” na bateria esteve na origem do abandono de George Russell no Grande Prémio do Canadá, quando o britânico seguia na liderança da corrida. O problema surgiu na volta 30 e abriu caminho para Andrea Kimi Antonelli conquistar a quarta vitória consecutiva, resultado que lhe permite reforçar a liderança do campeonato com mais 43 pontos do que Russell.

Falha na bateria ditou fim prematuro

A explicação técnica foi detalhada por James Allison, diretor técnico da Mercedes, no rescaldo da prova. Segundo o responsável, o monolugar de Russell sofreu um corte total de potência provocado por uma avaria na bateria, que revelou também sinais de danos térmicos no final da corrida: “Foi um grande fim de semana para nós”, afirmou Allison, sublinhando que a equipa introduziu no Canadá a primeira grande atualização técnica da temporada. Ainda assim, reconheceu que o desempenho competitivo ficou ensombrado por um problema de fiabilidade que impediu Russell de capitalizar o andamento demonstrado ao longo do fim de semana.

George Russell admitiu que o título está nas mãos do seu colega de equipa, Kimi Antonelli, após uma época marcada por contratempos e um abandono no GP do Canadá. Apesar da frustração com a avaria, o britânico elogiou a intensa batalha em pista com o italiano, defendendo o atual regulamento técnico que propicia lutas equilibradas. Por sua vez, a Mercedes saiu do Canadá com sinais mistos: otimista com o rendimento das novas evoluções, mas forçada a investigar o grave problema mecânico que ditou o abandono do piloto.