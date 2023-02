Mercedes anuncia alinhamento do programa de jovens pilotos | AutoSport

O programa de jovens pilotos da Mercedes tem apenas um novo nome para a temporada de 2023, mantendo-se seis pilotos de 2022 na equipa. O programa, estabelecido em 2016, pretende dar continuidade ao legado da Mercedes-Benz de identificar e apoiar os jovens pilotos. Os sete jovens pilotos vão competir em várias categorias do automobilismo, desde o karting até à Fórmula 2.

Kenzo Craigie é o mais recente piloto a juntar-se ao programa da Mercedes. Nascido em 2010, Craigie ascendeu no karting britânico, tendo conseguido em 2021 um lugar para a Rotax Max Grand Finals no Bahrein, que provou ser o trampolim para o jovem ao completar uma temporada no campeonato britânico de Karting em 2021, terminando no 9º lugar. Em 2022, Kenzo dominou a classe de cadetes, ganhando o Ultimate Karting Championship Series, British Kartmasters (GP Plate), British Karting Championship (O Plate), e terminando como vice-campeão do British Karting Championship. Em 2023, já com o apoio da Mercedes, irá subir à classe Júnior, competindo nas categorias UK e Internacional Rotax, e IAME.Mantêm-se neste programa Andrea Kimi Antonelli, que vai competir no Formula Regional European Championship by Alpine (FREC), tendo já vencido o Formula Regional Middle East Championship (FRMEC); Paul Aron, que fará a estreia na Fórmula 3 pela equipa Prema; Alex Powell, Yuanpu Cui e Luna Fluxá competindo no karting, enquanto Frederik Vesti volta a competir na Fórmula 2 na equipa Prema.

Toto Wolff, CEO e chefe de equipa da Mercedes, diz estar ansioso “para ver como os nossos pilotos juniores progridem esta época. Vimos alguns desempenhos impressionantes em 2022, e continuaremos a apoiá-los à medida que se desenvolverem. Um exemplo recente encorajador do seu progresso é o título na Fórmula Regional Médio Oriente de Kimi [Antonelli]. Todos os nossos jovens pilotos estão em fases muito diferentes, mas muito emocionantes, das suas carreiras e estou certo que será mais um ano positivo para o programa”.

Na foto de destaque: Yuanpu Cui