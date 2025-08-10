MemÃ³ria, Paul FrÃ©re: O especialista

Quem fala de Paul FrÃ¨re, fala sempre do piloto-jornalista. E Ã© verdade. Belga nascido na cidade francesa de Le Havre, tornou-se, ao longo dos anos, num especialista. Especialista, enquanto piloto – e, mais tarde, enquanto reputado jornalista, profissÃ£o a que se dedicou a tempo inteiro desde que pendurou o facto de competiÃ§Ã£o, em 1960, logo apÃ³s ter ganho as 24 Horas de Le Mans, com Olivier Gendebien. Editor da revista Road & Track, foi consultor de diversas marcas, como a Honda e a Mazda. Durante 15 anos, correu nas mais diversas competiÃ§Ãµes, mas jamais pensou em assumir a faceta de piloto a tempo inteiro. Nos monolugares, FrÃ¨re venceu o Grand Prix des Frontieres, em Chimay, no ano de 1952. FÃª-lo ao volante de um HWM e, com isso, deu um passo para a equipa Ferrari. Em 1956, conquistou a sua melhor posiÃ§Ã£o numa prova do Mundial de F1 – o segundo lugar no GP da BÃ©lgica, partilhado com Peter Collins, com um Lancia-Ferrari.

FrÃ¨re – que, curiosamente, comeÃ§ou nas duas rodas logo a seguir ao final da Segunda Guerra â€“ participou em 11 provas de F1 pontuÃ¡veis para o Mundial, bem como num nÃºmero ainda maior de eventos extra-campeonato. Mesmo depois de abandonar as competiÃ§Ãµes, enquanto especialista, FrÃ¨re nunca se

negou a “experimentar” as mais modernas mÃ¡quinas de competiÃ§Ã£o. Com 89 anos, ao volante de um Audi R8, fez trÃªs voltas a Le Mans, rubricando tempos que nÃ£o deixariam envergonhado qualquer piloto mais jovem. Pouco antes de comemorar 90 anos, sofreu um acidente quando testava um VW Golf, no Nurburgring, que o deixou em coma. Nunca recuperou totalmente, morreu a 23 de fevereiro de 2008.