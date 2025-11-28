McLaren sob escrutínio: as explicações de Andrea Stella e o impacto no campeonato

O Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1, embora repleto de ação em pista, viu o seu desfecho ensombrado por uma polémica pós-corrida que abalou a equipa McLaren. Lando Norris, que havia conquistado um segundo lugar, e Oscar Piastri, que terminou em quarto, viram os seus resultados anulados devido a uma infração técnica, gerando ondas de choque no Campeonato de Pilotos. Andrea Stella, o chefe de equipa da McLaren, veio a público para detalhar as circunstâncias que levaram a estas desclassificações inesperadas.

A questão técnica: desgaste do fundo plano

A decisão da Federação Internacional do Automóvel (FIA) recaiu sobre o desgaste excessivo das pranchas do fundo plano dos monolugares da McLaren, que se encontravam abaixo do limite regulamentar de 9 mm. Uma falha que, à primeira vista, poderia sugerir uma tentativa de obter vantagem indevida, mas que Andrea Stella rapidamente atribuiu a fatores imprevistos.

O Fenómeno do ‘Porpoising’ inesperado

Segundo o chefe de equipa, a McLaren foi “apanhada de surpresa por um inesperado e extenso porpoising”, ou seja, grandes oscilações verticais do carro. Este fenómeno fez com que os monolugares tocassem repetidamente no solo, resultando no desgaste anómalo da peça. “Não assumimos riscos excessivos na altura ao solo”, garantiu Stella, explicando que o cálculo de margem de segurança foi “negado pelo início inesperado” destas oscilações. O facto do circuito de Las Vegas ser citadino, fora de qualquer âmbito de testes, terá contribuído para este erro de cálculo que teve grandes consequências.

A equipa apercebeu-se do ‘porpoising’ logo nas primeiras voltas da corrida e tentou várias técnicas para mitigar o problema, incluindo o ‘lift and coast’ (levantar o acelerador) para aumentar a distância ao solo. Contudo, a maioria destas ações “não foi suficientemente eficaz” para resolver a questão. A própria FIA confirmou que a infração foi “não intencional” e não uma “tentativa deliberada” de contornar os regulamentos, validando a explicação da McLaren, ainda que as consequências desportivas fossem as mesmas.

Impacto no Campeonato de Pilotos e a luta interna na McLaren

As desclassificações tiveram um forte impacto na classificação do Campeonato de Pilotos, redefinindo as dinâmicas na reta final da temporada. Lando Norris, apesar de ver a sua pontuação reduzida, mantém agora uma vantagem de 24 pontos sobre o seu colega de equipa, Oscar Piastri. No entanto, o grande beneficiado desta situação foi Max Verstappen, que se encontra agora empatado em pontos com Oscar Piastri, intensificando a disputa pelo segundo lugar no campeonato.

Com a temporada a aproximar-se do fim, Lando Norris é o único dos três pilotos que pode garantir o título neste fim de semana, no Grande Prémio do Qatar, caso consiga obter mais dois pontos do que Piastri e Verstappen, após concluído o fim de semana de Sprint e corrida principal.

Apesar da crescente pressão, a McLaren não tem intenção de impor ordens de equipa, permitindo que Norris e Piastri continuem a lutar pelo campeonato, desde que a matemática o permita. Esta decisão sublinha a confiança da equipa nas capacidades dos seus pilotos e o desejo de uma competição justa interna, mesmo perante cenários de campeonato tão ‘apertados’.

Com os olhos postos no próximo desafio, Andrea Stella mostra-se confiante de que as condições que levaram ao ‘porpoising’ em Las Vegas são “muito específicas” daquele circuito. A equipa não espera repetir os mesmos problemas no Circuito Internacional de Lusail, no Qatar, antecipando um desempenho mais estável e dentro das normas regulamentares para os seus monolugares.

