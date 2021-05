McLaren quer voto secreto na Comissão de Fórmula 1

Zak Brown, CEO da McLaren, veio a público propor que o processo de tomada de decisão nas consultas às 10 equipas do plantel, quanto aos regulamentos deve passar a ser feito por voto secreto, pois entende que dessa forma as equipas vão escolher o que verdadeiramente acham melhor e não votarão como o têm feito, seguindo os interesses das grandes equipas a que estão ligadas. Resumidamente, um processo mais ‘democrático’.

A Fórmula 1 mudou de um processo em que era necessária unanimidade, que não era fácil de existir, para outro de maioria simples, algo que mudou no mais recente Acordo da Concórdia, mas Brown acha que ainda se pode fazer mais.

Neste momento, A Comissão da F1, tem 10 votos de 10 equipas 10 votos da FIA e 10 votos da Fórmula 1 (Liberty Media). 28 votos permitem mudanças imediatas, pois praticamente toda a gente está de acordo e 25 votos permitem que as alterações se façam na época seguinte.

Só que há o problema das alianças, de equipa que votam o que os seus fornecedores querem. E Zak Brown, CEO da única equipa verdadeiramente independente neste momento, quer mudar isso, alegando que voto estratégico não permite colocar os adeptos no topo da razão pela qual se muda qualquer coisa na disciplina. Por vezes uma medida fica presa apenas por um voto, e o voto secreto, provavelmente, ajudaria a mudar essas situações.

Andreas Seidl, Chefe de Equipa McLaren entende que: “há muitas decisões nos últimos dois anos, em que várias votações seguiram uma direção que claramente não era favorável aos interesses da maioria das equipas e isso é definitivamente algo que é uma questão negativa. É por isso que propusemos esta mudança como uma medida de curto prazo”.

Não será fácil a mudança, porque seria muito fácil em determinadas situações às equipas fornecedoras saberem que uma ‘sua’ equipa tinha votado ao contrário do que pretendiam. Não saberiam era qual. Imaginam o mau estar que isto iria causar?