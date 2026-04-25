McLaren prepara MCL40 profundamente renovado para Miami e Canadá

A McLaren F1, sob a direção de Andrea Stella, anunciou a introdução de uma versão significativamente renovada do seu monolugar, o MCL40, para os próximos Grandes Prémios de Miami e do Canadá. Esta atualização ambiciosa visa impulsionar a performance da equipa e aproximá-la ainda mais dos seus principais concorrentes.

As melhorias no MCL40 serão predominantemente focadas na vertente aerodinâmica. Esta abordagem é o resultado de um estudo exaustivo dos carros rivais e de uma adaptação meticulosa às novas regulamentações técnicas que surgiram durante a fase inicial da época. A equipa tem investido tempo e recursos para otimizar o fluxo de ar e a eficiência aerodinâmica, elementos cruciais para o desempenho em pista.

Calendário favorável ao desenvolvimento técnico

O cancelamento inesperado das provas no Bahrein e Arábia Saudita revelou-se uma oportunidade para a McLaren, bem como para todas as restantes equipas, claro. Este período extra permitiu às equipas concentrarem-se de forma mais intensiva no desenvolvimento técnico do carro e na adaptação à nova configuração de energia 50/50, que divide a potência entre combustão e sistemas elétricos. Esta pausa estratégica foi fundamental para refinar as atualizações antes da sua implementação e a McLaren vai surgir na próxima corrida com um grande upgrade.

Recuperação de performance e redução do défice

Após um início de época desafiador na China e uma subsequente melhoria no Japão, a McLaren está agora determinada a fechar o fosso de velocidade que ainda a separa de equipas como a Mercedes e a Ferrari. As novas evoluções no MCL40 são vistas como um passo crucial nesta jornada para competir de forma mais consistente nas posições cimeiras.

Expectativa realista perante a concorrência

Apesar das mudanças drásticas e do potencial de melhoria, Andrea Stella mantém uma perspetiva realista. Stella não prevê uma alteração radical na hierarquia da grelha, uma vez que antecipa que a maioria dos concorrentes também apresentará evoluções significativas nos seus carros nestas mesmas rondas. A batalha pelo topo da Fórmula 1 continua intensa, e a McLaren está empenhada em fazer a sua parte para se manter na corrida.

FOTO MPSA