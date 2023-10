McLaren pede indemnização de quase 23 milhões de Euros em processo contra Álex Palou | AutoSport

A McLaren deu entrada do processo judicial contra Álex Palou num tribunal britânico e pede uma indemnização de quase 23 milhões de Euros por quebra do contrato assinado com a estrutura para 2024.

Segundo Associated Press, que teve acesso ao processo, a indemnização que McLaren pretende obter devem-se a futuros patrocínios que poderia ter com a entrada de Palou na equipa, os custos que teve com o espanhol como piloto de reserva e na sua formação para aceder à F1, além de um adiantamento de 400 mil dólares (cerca de 381 mil Euros) do salário de 2024. No entanto, não pedem qualquer reembolso dos honorários da disputa legal entre Palou e a Chip Ganassi Racing no ano passado.

Ainda segundo a mesma fonte, a McLaren afirma ter recebido uma carta dos representantes legais do espanhol, depois de terem tido conhecimento que não iria ser piloto da estrutura em 2024, onde era referido que teria sido prometido o lugar de piloto principal na equipa de Fórmula 1 e que ter como função apenas piloto de reserva era considerado uma rutura com esse acordo.

Recordamos que Zak Brown enviou uma carta aos funcionários da Arrow McLaren SP em agosto, onde explicava que o piloto espanhol não teria intenções de honrar o contrato assinado com a sua estrutura para 2024.

O piloto espanhol da IndyCar também se viu envolvido numa questão contratual com a Chip Ganassi Racing antes da corrente temporada, tendo tido apoio legal da equipa liderada por Zak Brown. Nessa altura, Palou queria competir pela equipa de Brown, mas teria um acordo com a equipa de Chip Ganassi até ao dia 1 de setembro deste ano. Sem poder contar com Palou para esta temporada, a McLaren chegou a acordo com o piloto para que este fosse seu piloto em 2024 na competição norte-americana e também piloto de reserva da Fórmula 1, com os gestores da carreira de Palou a fazerem força para a sua entrada no mundial de monolugares da FIA a médio prazo.

Entretanto, através de comunicado, a Ganassi explicou que “Álex Palou faz parte da nossa equipa e está sob contrato desde a época de 2021. Foi a interferência deste contrato pela McLaren que deu início a este processo e, ironicamente, estão agora a fazer-se de vítimas”, acrescentando que “a posição da McLaren IndyCar em relação ao nosso piloto é desadequada e errada; ele continua sob contrato com a CGR [Chip Ganassi Racing].”

Foto: James Black/Penske Entertainment