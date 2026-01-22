McLaren mantém igualdade entre Norris e Piastri em 2026, garante Andrea Stella
Diretor da equipa britânica reafirma continuidade da filosofia “papaya rules”
O diretor da McLaren, Andrea Stella, garantiu que Lando Norris e Oscar Piastri continuarão a usufruir de “igualdade de oportunidades” em 2026, com a equipa de Woking a manter a sua filosofia desportiva conhecida como “o modo McLaren”.
Continuidade da política interna
A abordagem, apelidada internamente de “papaya rules”, baseia-se na gestão equitativa dos dois pilotos, promovendo uma competição interna justa e transparente. Embora o método tenha suscitado críticas ocasionais quando algumas decisões não resultaram como esperado, Stella sublinhou que a McLaren não pretende alterar a sua estratégia.
“Falámos bastante no ano passado sobre a forma como gerimos a competição interna na equipa, e posso dizer que entraremos em 2026 em plena continuidade”, afirmou o dirigente italiano, à margem do shakedown do novo MCL40, previsto para os próximos dias em Barcelona. “Se conseguimos êxito em 2024 e 2025, acrescentou valor o modo como o fizemos: de forma colaborativa, coesa e com o apoio dos nossos pilotos.”
Confiança e envolvimento dos pilotos
Stella destacou ainda o forte envolvimento de Norris e Piastri no desenvolvimento da equipa: “Vim diretamente de uma reunião com o Oscar, e antes almocei com o Lando. A época de 2026 já está muito viva, sobretudo pela energia e proatividade que ambos demonstram no alinhamento com a forma como temos corrido na McLaren.”
Ajustes e otimização do modelo
Apesar da continuidade dos princípios fundamentais, Stella admitiu que poderão ser feitos pequenos ajustes para simplificar alguns processos internos. “Como em tudo o que fazemos na McLaren, passámos por um processo de revisão detalhado. Recebemos muito feedback, tanto durante como após a temporada, e isso levou-nos a reafirmar os conceitos de justiça, integridade, igualdade e desportivismo”, explicou.
O italiano reconheceu, no entanto, que a gestão interna das corridas exige um elevado volume de trabalho. “Qualquer tentativa de tornar este processo mais simples será bem-vinda. São apenas afinações — porque, na maioria dos casos, faríamos exatamente o mesmo novamente —, mas encontrámos algumas oportunidades para otimizar o modo como operamos coletivamente.”
Para Stella, os valores de equidade e colaboração continuarão a definir a identidade da McLaren na próxima época: “Os princípios fundamentais mantêm-se, e isso é o mais importante. Continuaremos a correr à maneira da McLaren.”
FOTO McLaren Racing
