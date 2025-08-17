McLaren leiloa três carros que ainda não foram para a pista

A McLaren Racing vai associar-se à prestigiada leiloeira RM Sotheby’s para um evento inédito: a venda em leilão de três dos seus futuros carros de competição. O leilão terá lugar em Abu Dhabi, a 5 de dezembro, em paralelo com a última prova da temporada 2025 de Fórmula 1.

A iniciativa está alinhada com a ambição da McLaren em recuperar a histórica “Triple Crown” do automobilismo — vencer o Grande Prémio do Mónaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. Para isso, irão a leilão:

um monolugar de Fórmula 1 para o Mundial de 2026,

para o Mundial de 2026, um carro da IndyCar de 2026,

de 2026, e o primeiro protótipo da marca para o WEC, cuja estreia está prevista para 2027.

Até hoje, a McLaren é a única equipa a ter conquistado esta tríplice coroa, com vitórias em Indianápolis (1976), Mónaco (1984) e Le Mans (1995), esta última logo na estreia da equipa.

O anúncio foi feito por Zak Brown, CEO da McLaren Racing, durante a Monterey Car Week, na Califórnia, onde foram exibidos monolugares da Fórmula 1 e da IndyCar. O dirigente sublinhou o caráter histórico do leilão, já que será a primeira vez que um carro de F1 do futuro é vendido antes mesmo da sua estreia oficial em pista. A entrega aos compradores acontecerá apenas após a participação dos carros nas respetivas competições.

“Este leilão é uma oportunidade extraordinária para adquirir um pedaço da história do desporto motorizado e licitar um carro que já competiu antes do seu lançamento oficial”, destacou Brown. “A Triple Crown é uma parte fundamental do nosso património e estamos determinados a conquistá-la novamente, agora também com a entrada no Mundial de Resistência em 2027. Além disso, estes carros virão acompanhados de acesso VIP exclusivo à equipa e à ação em pista.”

Primeiro modelo híbrido a ser leiloado

É a primeira vez que um monolugar de F1 da era híbrida é leiloado, segundo Brown, dada a exigência técnica destas máquinas:

“Quem adquirir este carro de 2026, não está apenas a comprar um Fórmula 1 moderno – algo que nunca foi feito antes. Vem com total apoio de fábrica e será operado pela nossa equipa de testes, já que é um carro extremamente complexo. O comprador pode escolher se quer a versão do Lando ou do Oscar, o que é incrível.

Ao comprar o carro, vai poder acompanhar o seu desenvolvimento, assistir aos testes, estar presente em corridas e ver o seu próprio carro a competir, podendo até lutar por pódios. Isto dá uma nova dimensão à colecionabilidade, que já não depende apenas de quem pilotou ou de títulos conquistados, mas também da experiência única de viver a performance de perto.

É uma oportunidade rara: desde 2013 que não deixamos sair um carro moderno das nossas mãos devido à complexidade do sistema híbrido e da bateria. Tal como acontece com todas as equipas de Fórmula 1, isto não é algo comum. Por isso, considero que se trata de uma verdadeira experiência única na vida”.