McLaren-Honda: Um casamento (quase) perfeito



Durou apenas cinco temporadas, é certo. Mas foi quase perfeito, este casamento entre a McLaren e a Honda. 22 anos depois, as duas partes ‘reconciliaram-se’ e chegaram a novo acordo. Infelizmente o reencontro de 2015-2017 não correu bem. Depois disso, o sucesso (sob um nome diferente) da Honda com com a Red Bull é um dos maiores “regressos” da história da Fórmula 1. Agora é a vez da parceria Aston Martin-Honda em 2026.

De 1988 a 1992, os nomes McLaren e Honda surgiram sempre bem juntinhos, separados apenas por um hífen ou um travessão. Durante esses anos, um outro nome esteve sempre – e mais que intimamente, pois acabou por se tornar um mito no Japão, o único país do mundo onde se gosta de F1 tanto quanto que na Itália (por causa da Ferrari): o de Ayrton Senna. O brasileiro foi sempre (talvez com exceção de 1988, o primeiro ano, em que lutou com Alain Prost – e bateu – por essa primazia) o primeiro piloto da equipa. No final de 1992, Senna decidiu que iria para a Wiliams – mas apenas em 1994 porque, para 1993, o seu nome foi vetado por… Prost!

De 1998 a 1992, a McLaren/Honda conquistou oito títulos mundiais: quatro de Pilotos (Ayrton Senna: 1988, 1990 e 1991; Alain Prost: 1989) e quatro de Construtores (1988, 1989, 1990 e 1991). Além disso, a McLaren/Honda venceu um total de 44 Grandes Prémios – 30 com Senna; 11 com Prost e três com Berger. E assinou por 53 vezes a ‘pole position’ e 30 a melhor volta da corrida.

McLaren MP4/4 (1988): O papa tudo

O MP4/4 foi o primeiro resultado da parceria com a Honda. E foi, também, o mais bem-sucedido: em 1988, venceu 15 das 16 corridas da temporada. E conquistou também todas as ‘pole positions’ nesse ano – menos uma. Nenhum outro monolugar fez isso na História da F1.

Dsenhado por Steve Nichols e Gordon Murray, tinha uma curiosa semelhança com o Brabham BT55 – que tinha sido feito por Murray, dois anos antes. Chegou à McLaren em 1988, depois de uma temporada desapontante para a equipa, em que o motor TAG Porsche, de 912 cv, que impulsionava o MP4/3 – também desenhado por Nichols – perdeu em toda a linha para o Honda, que dominou com a Williams, Campeã do Mundo de Pilotos com Nelson Piquet e de Construtores, com este a ser ajudado por Nigel Mansell. Nessa ocasião, a Honda decidiu acompanhar Ayrton Senna no caminho para a McLaren – iniciando assim uma intensa relação de amor entre ambos, pois sabe-se hoje da grande empatia que os japoneses nutriam pelo brasileiro e que, verdade seja

dita, foi este o responsável, em última análise, pela ligação da Honda à equipa de Ron Dennis. O motor 1.5 V6 turbo da Honda era um dos mais potentes da altura e, sabendo disso e de que, com esse motor na McLaren, era possível uma grande temporada de 1988, Nichols e Murray colocaram a bitola no máximo da altura, criando um monolugar que se adaptasse às exigências do grupo propulsor. Surgiu assim o McLaren MP4/4.

“Born to win”

O ano de 1988 iria ser o derradeiro com os motores turbo, que foram banidos no final da temporada. Por isso, Nichols e Murray decidiram fazer um carro cujo chassis fosse criado a pensar precisamente num motor com estas características – ao contrário das outras equipas, que já estavam a concentrar os seus esforços nos futuros motores normalmente ‘aspirados’. Isso colocou logo a McLaren em vantagem sobe as demais equipas. O MP4/4 era um monolugar diferente. Desde logo, porque foi aproveitada a ideia de Murray, quando este fez um chassis baixo e afilado, para a Brabham – o BT55, em 1986. Mas, contrariamente ao BT-55, que era difícil de controlar e mesmo perigoso e algo frágil (lembremos o acidente fatal de Elio de Angelis, quando testava um BT55 em Paul Ricard), o MP4/4 era muito eficaz e quase ‘fácil’ de pilotar.

A ideia de fazer um carro muito leve e com uma área dianteira reduzida em cerca de 30% era causar uma maior eficiência aerodinâmica, permitindo que a massa de ar passasse por cima da asa traseira, aumentando a força descendente [‘downforce’], mas sem isso trazer mais arrasto. Teoricamente, isto era viável, aumentando a velocidade de passagem nas curvas, apesar de ser preciso menor asa atrás e aumentando também a velocidade máxima em reta, pois era preciso menos massa de ar para movimentar o carro. Murray, que foi para a McLaren em 1987, levou consigo esta ideia, que não tinha funcionado muito bem associada ao poderoso motor BMW de 4 cilindros em linha, que deu muitos problemas de aceleração e de passagem em curva, pois a lenta resposta ao acelerador era uma das suas características e, além disso, os técnicos tiveram alguns problemas com a instalação do mesmo no chassis Brabham.

Na McLaren, Murray refinou o ‘design’ do BT55, ao fazer o MP4/3 e, quando a Honda se associou à equipa, trazendo o seu motor V6 turbo, com abertura dos cilindros a 80º, mais leve e mais pequeno que o BMW e que o motor TAG-Porsche, com os cilindros a 90º, que estava na traseira do MP4/3, tudo ficou resolvido – e o ‘cocktail’ MP4/-motor Honda até pareceu fácil, tão lógicas foram as regras do seu nascimento. Quando o primeiro exemplar do MP4/4 foi apresentado, no início de 1988, a sua silhueta limpa e esguia, graças também a um depósito de combustível mais pequeno (150 litros contra os anteriores 195), surpreendeu. Tudo ficou ainda melhor quando a equipa assinou um contrato de três com Ayrton Senna, para ser colega de equipa de Alain Prost. Com estes dois pilotos, mais a parceira entre a McLaren e a Honda, com o seu pequeno e económico motor de ‘apenas’ 659 cv e uma pressão de 2,5 bar (em vez dos 4.0 bar praticados no ano anterior), o ano de 1988 prometia ser arrasador.

E foi – mesmo se a luta entre Prost e Senna, por vezes, ultrapassou a magia do domínio em 15 dos 16 GP (Perdão! Em todos eles, embora num, o de Itália, a McLaren tenha perdido a corrida depois de um raro problema mecânico ter afastado Prost – o MP4/4 desistiu somente por quatro vezes! – e de Sena ter sido atirado para fora da liderança por uma atrapalhação do novato Jean-Louis Schlesser, quando o estava a dobrar…). Contas feitas, Senna (com oito) e Prost (com sete), ganharam 15 GP nesse ano, assinando ainda 15 das 16 ‘pole positions’ (13 para Senna, duas para Prost).

A McLaren garantiu o título nos Construtores com um total de 199 pontos – mais do triplo do segundo classificado, a Ferrari, com 65.

No final de 1988, com o final dos motores turbo na F1, a McLaren substituiu o MP4/4 pelo MP4/5 – que, com o motor Honda 30 V10 ‘atmosférico’, apesar de menos dominador, foi suficiente para permitir à McLaren mais uma ‘dobradinha’, mas agora com Prost na frente de Senna a equipa a conquistar novo títulos nos Construtores. No total, foram moldados em fibra de carbono, na Hercules Aerospace, durante o ano de 1988 e todos eles foram usados em competição. Hoje ainda existem todos: os chassis nº 1, 3, 4 e 6 são da McLaren, estando o nº 3 disponível no museu automóvel de Donington. O nº 5 é da Honda e por vezes está em exibição no museu da Honda, em Motegi. Apenas o nº 2 pertence a um colecionador privado, inglês. HR

Duelos imortais

A história da F1 está marcada por inúmeros duelos, entre pilotos – fossem eles da mesma equipa ou de equipas concorrentes. Felizmente para nós – porque a eles assistimos – alguns dos mais impressionantes foram travados entre Ayrton Senna e Alain Prost. Primeiro, quando ambos eram da mesma equipa, a McLaren, que tinha motores Honda. Mas depois, quando Prost deixou ‘sozinho’ na McLaren o ‘animal feroz’ chamado Senna, passando-se para a Ferrari, os duelos entre os dois maiores inimigos de estimação que a F1 conheceu, continuaram. Sem tréguas. E dando azo a momentos inesquecíveis, como os que ambos protagonizaram, em dois anos consecutivos, no GP do Japão – 1989 e 1990, em que se definiu, por acidente, o nome do Campeão do Mundo (Prost

e Senna, sucessivamente). Mais tarde, no final da temporada de 1991, o brasileiro confessou, numa emotiva conferência de imprensa, para espanto e escândalo dos ouvintes, que a manobra que fez na largada para a prova de 1990, tinha sido propositada! Uma espécie de vingança, servida fria:

“Se na largada, por eu estar do lado errado, o Prost pular na frente e conseguir me tirar a posição, na primeira curva eu vou “prá briga”. E é melhor que ele não vire, porque não vai conseguir. E a coisa simplesmente aconteceu.”

De qualquer forma, ainda hoje nos lembramos (com saudades…) que, nesses anos que mediaram de 1988 a 1993 (um ano após a saída da Honda), em todos os GP existiam provocações, atritos, duelos de palavras e de atitudes, entre os que eram os ‘homens fortes’ de uma F1 então ainda firme e

pujante. Duelos duros, que se tornaram imortais. Recordemos os que ficaram com lugar cativo na História da F1. Sobre eles, há que dizer uma coisa: em 1989, ambos estavam ao volante de um McLaren/Honda; em 1990, Senna pilotava m McLaren/Honda e Prost um Ferrari.

Em 1989, a seis voltas do final do GP do Japão, a penúltima prova da temporada, depois de ter estado em perseguição tenaz a Prost desde o início da prova, Senna decidiu arriscar tudo na travagem para a chicane antes de entrada na reta da meta. Faltavam sete voltas ara o final da corrida. Retardou ao máximo a travagem colocando-se por fora, pela direita, com Prost do lado mais favorável o esquerdo. Chegou a pisar a linha que marcava a entrada nas boxes, quando começou a travar já para lá dos limites. Nessa altura, Prost deu uma guinada com o volante para a direita Senna desviou-se para a relva para o evitar, mas não teve como: os dos McLaren bateram de lado e pararam no único espaço de asfalto que o francês tinha deixado livre. Prost saiu calmamente do carro sentindo-se campeão, mas Senna pediu aos comissários que empurrassem o carro de volta à pista, o que eles fizeram, aproveitando para recolocar o motor a trabalhar e regressar à corrida. Como o toque com o McLaren de Prost tinha danificado a asa dianteira, esta voou nessa volta e Senna entrou nas boxes, na seguinte, para os mecânicos trocarem o “bico” do carro. De volta à pista, recuperou os 4,6s de atraso para Alessandro Nannini, que liderava, passou-o e recebeu a bandeira de xadrez como vencedor, adiando a decisão do título para a última prova, na Austrália.

Nessa altura, Prost já estava na torre junto da direção da corrida e em “negociações” com Jean-Marie Balestre. Senna acabou desclassificado e Nannini foi declarado o vencedor. No ano seguinte, também em Suzuka, uma vez mais palco da penúltima prova do ano, mas agora com Senna na frente de Prost – então na Ferrari – no campeonato, as coisas funcionaram ao contrário: embora na “pole position”, Senna arrancou da zona suja da pista (tinha pedido para largar do outro lado, mas isso foi-lhe recusado…) e perdeu aí essa vantagem, permitindo que Prost chegasse a frente à primeira travagem. Então, Senna nem hesitou e os dois carros tocaram-se acabando na gravilha da escapatória e, da mesma forma que Prost um ano antes, era agora Ayrton o Campeão. Cá se fazem, cá se pagam…