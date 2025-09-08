McLaren explica e justifica troca de posições entre Norris e Piastri: “valores e princípios”

O Grande Prémio de Itália, em Monza, foi palco de uma decisão tática da McLaren que gerou bastante discussão: a aplicação de ordens de equipa para que Oscar Piastri cedesse a posição a Lando Norris. Andrea Stella, diretor da equipa, veio a público clarificar a situação, enfatizando que as ações da formação de Woking se basearam nos seus “valores e princípios” internos, e não como compensação por incidentes anteriores.

Durante grande parte da corrida de domingo, Lando Norris e Oscar Piastri mantiveram-se sólidos na segunda e terceira posições, respetivamente. A dupla ascendeu temporariamente aos dois primeiros lugares, quando Max Verstappen, piloto da Red Bull, realizou a sua paragem nas boxes mais cedo, adotando uma estratégia diferente.

A McLaren optou por chamar Piastri à box na volta 45 e Norris na volta 46. Contudo, uma paragem mais lenta para Norris resultou na perda da sua posição para o colega de equipa, regressando à pista em terceiro lugar – um contratempo que poderia ter tido implicações na luta pelo campeonato.

A equipa reagiu prontamente, solicitando a Piastri que abrisse caminho para Norris. A comunicação via rádio fez uma referência ao Grande Prémio da Hungria do ano anterior, onde uma situação inversa ocorreu, e informou o piloto australiano que, a partir desse momento, estariam livres para competir até à bandeira axadrezada.

No final, Norris demonstrou ter um ritmo superior nas voltas finais, garantindo o segundo lugar e reduzindo a diferença para o seu colega no campeonato de 34 para 31 pontos.

Andrea Stella explicou detalhadamente a lógica por detrás da decisão, afastando qualquer ligação a eventos passados: “Deixem-me começar por dizer que a decisão que tomámos hoje não tem nada a ver com o que aconteceu nos Países Baixos – é completamente independente do abandono [DNF] que a equipa causou ao Lando. Esta é uma situação completamente separada e encaramos uma corrida de cada vez.”

O diretor de equipa da McLaren esclareceu a intenção por detrás da sequência das paragens nas boxes: “Hoje, quando iniciámos a sequência de paragens nas boxes, começámos por chamar o Oscar primeiro, mas com a clara intenção de que não teríamos trocado as posições. Infelizmente, isto complicou-se com o facto de termos tido uma paragem nas boxes lenta [para Norris].”

Stella reiterou que a decisão visava a justiça e a coerência com os princípios da equipa: “Porque tivemos a sequência com o Oscar primeiro e depois a paragem nas boxes lenta, pensámos que o justo seria regressar às posições que tínhamos antes das paragens nas boxes. Tenho a certeza de que o Oscar estará muito confortável com isto; ele já estava confortável durante a corrida. Mostrámos novamente os valores e os princípios que temos na McLaren.”

Questionado sobre a referência à corrida da Hungria e se era a melhor forma de garantir que o australiano compreendesse a decisão, Stella acrescentou: “Claro, tivemos a Hungria, mas depois da Hungria tivemos tantas conversas, tanto alinhamento entre nós sobre como vamos competir, por isso não creio que seja preciso ir tão longe. Penso que nos limitamos a seguir e a referir os princípios e a abordagem que temos na forma como competimos. Creio que está tudo bem.”

A situação em Monza reavivou o debate sobre as ordens de equipa na Fórmula 1, um tópico que frequentemente divide opiniões entre fãs e especialistas. Embora compreensível do ponto de vista estratégico e da gestão interna da equipa, estas decisões sublinham a complexa balança entre a competição individual dos pilotos e os objetivos coletivos da equipa no campeonato e também muito importante, uma decisão que é moralmente justa.

Por fim, a transparência e a comunicação clara, como demonstrado por Stella, são cruciais para manter a coesão e o moral dentro da equipa, especialmente quando há dois pilotos a lutar por posições cimeiras e o campeonato está em jogo.