McLaren erra estratégia e Piastri lamenta 2º lugar no GP Qatar de F1: “é óbvio o que devíamos ter feito”

Oscar Piastri (McLaren) quedou-se pelo segundo lugar no GP do Qatar de F1 na sequência de um erro estratégico da McLaren, que o manteve a ele e a Lando Norris na pista durante o Safety Car da volta 7, ao contrário do que fez a Red Bull, numa decisão que entregou de bandeja a vitória a Max Verstappen, e contribuiu para diminuir a liderança de Lando Norris para apenas 12 pontos, com Piastri agora a 16 e já atrás de Verstappen no campeonato.

De acordo com as ordens da equipa, ambos os McLaren ignoraram as paragens em massa, mantiveram-se em pista, rodando em 1-2 inicial; Piastri parou na volta 24 e reintegrou-se confortavelmente no segundo lugar, mas Norris foi ultrapassado por Carlos Sainz e Kimi Antonelli, só recuperando para o quarto lugar depois de um erro final do jovem da Mercedes na penúltima volta. “Não acertamos esta noite. Dei tudo, mas não era para ser. É perfeitamente óbvio o que devíamos ter feito; discutiremos isso”, admitiu Piastri.​

Depois de um fim de semana forte da McLaren em termos de ritmo, como se viu na corrida sprint, foi um Grande Prémio “difícil de engolir” para Piastri.