McLaren erra estratégia e Piastri lamenta 2º lugar no GP Qatar de F1: “é óbvio o que devíamos ter feito”
Oscar Piastri (McLaren) quedou-se pelo segundo lugar no GP do Qatar de F1 na sequência de um erro estratégico da McLaren, que o manteve a ele e a Lando Norris na pista durante o Safety Car da volta 7, ao contrário do que fez a Red Bull, numa decisão que entregou de bandeja a vitória a Max Verstappen, e contribuiu para diminuir a liderança de Lando Norris para apenas 12 pontos, com Piastri agora a 16 e já atrás de Verstappen no campeonato.
De acordo com as ordens da equipa, ambos os McLaren ignoraram as paragens em massa, mantiveram-se em pista, rodando em 1-2 inicial; Piastri parou na volta 24 e reintegrou-se confortavelmente no segundo lugar, mas Norris foi ultrapassado por Carlos Sainz e Kimi Antonelli, só recuperando para o quarto lugar depois de um erro final do jovem da Mercedes na penúltima volta. “Não acertamos esta noite. Dei tudo, mas não era para ser. É perfeitamente óbvio o que devíamos ter feito; discutiremos isso”, admitiu Piastri.
Depois de um fim de semana forte da McLaren em termos de ritmo, como se viu na corrida sprint, foi um Grande Prémio “difícil de engolir” para Piastri.
Ricfil
30 Novembro, 2025 at 18:47
Mclaren a ser a Williams durante o campeonato de 1995. LOL.