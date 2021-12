McLaren decide sobre WEC e Fórmula E no primeiro trimestre de 2022 | AutoSport

A McLaren continua interessada em expandir a sua operação e juntar-se a outras competições, sendo que a Fórmula E e o WEC são os alvos da estrutura britânica. A decisão sobre a entrada nestas competições deverá acontecer no primeiro trimestre de 2022.

Zak Brown admitiu que a McLaren continua a ponderar se deve entrar nas duas competições FIA, depois de ter reforçado a sua participação na Indy. O CEO disse que apesar do adiamento das decisões, está tudo ainda dentro dos prazos delineados:

“Ainda nos restam algumas semanas! Penso que, realisticamente, irá provavelmente ser no primeiro trimestre do próximo ano, com o qual, tecnicamente, nos sentimos confortáveis. O que tem guiado a janela temporal de decisão é a preparação técnica que teria de ser feita e já fizemos trabalho suficiente em ambas as séries para nos sentirmos confortáveis com a linha do tempo a mover-se um pouco”.

“A razão pela qual a linha do tempo está a mover-se é que ainda não estamos em posição de tomar uma decisão”, explicou Brown. “Além disso, comercialmente, tem de fazer sentido para nós e temos de estar confortáveis com o ponto em que nos encontramos com as nossas equipas IndyCar e Extreme E. Acabámos de completar os nossos primeiros dias de testes no Extreme E, estamos a acelerar para um terceiro carro na Indy na série IndyCar em ’23. Penso que vai ser cedo no primeiro trimestre antes de tomarmos qualquer decisão final”.

A McLaren assinou um acordo com a Fórmula E que garantiu uma opção de adesão à grelha para a temporada 2022/23 e esteve sempre muito atenta ao desenvolvimento das regulamentações para o WEC/IMSA. Para já não há decisão mas faltará pouco para sabermos o que o futuro reserva à equipa. Para já temos visto avanços e recuos por parte de Brown.