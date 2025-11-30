McLaren assume erro estratégico no GP do Qatar de F1

Andrea Stella, diretor da McLaren, assumiu publicamente o erro na decisão de não parar sob Safety Car na volta 7 do GP do Qatar, uma escolha que custou a vitória a Oscar Piastri e um pódio a Lando Norris, ‘entregando’ o triunfo a Max Verstappen, que com isso reduziu a margem da liderança de Norris para apenas 12 pontos antes da ‘final’ em Abu Dhabi.​

Aposta falhada em flexibilidade

A equipa optou por manter os McLaren na pista, com o 1-2, apostando num segundo Safety Car para ganhar flexibilidade estratégica – quase toda a grelha parou, exceto os carros de Woking. “Não esperávamos isso. Sendo o carro líder, desconhecíamos o que os rivais iriam fazer para além de que havia risco de ‘double stack’ para Norris (pararem os dois ao mesmo tempo e eventualmente Norris perder tempo com algum atraso). De resto o desgaste de pneus baixo (ndr, de Verstappen) limitou a exploração do nosso ritmo superior”, explicou Stella à Sky Sports F1. Piastri, mais rápido em qualificação e Sprint, chegou ao segundo lugar, mas Norris caiu para quinto, subindo para quarto na última volta após ultrapassagem a Antonelli, que terá cometido um erro ou tido um problema no carro.

Sem favoritismos na final

Agora falta apenas uma corrida, mas Andrea Stella rejeita dar prioridade a Lando Norris: “Ambos lutam pelo título, como Raikkonen em 2007 ou Vettel em 2010. O Oscar fez tudo perfeito, rápido, sólido, consistente. Deixamos correr.” Equipa aprenderá com o lapso para a decisiva Yas Marina decisiva, onde o Mundial de Pilotos se resolve.​

Lições de uma corrida traiçoeira

A generalidade dos observadores entende que não foram “regras papaya” de igualdade entre pilotos, mas uma má leitura do que sucedeu em pista. A colisão Hulkenberg-Gasly ditou o momento decisivo, a McLaren dominou o ritmo, mas a estratégia prescrita pela Pirelli (25 voltas máx.) e falta de degradação viraram o jogo a favor de Verstappen. Resumidamente, em terra de cegos, quem tem olho é Rei…