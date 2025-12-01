McLaren admite “decisão errada” no Qatar: “Sentimo-nos péssimos pelo Oscar e o Lando”

Zak Brown e Andrea Stella assumiram o erro estratégico da McLaren no GP do Qatar que abriu portas a Max Verstappen e reacendeu a luta pelo título, com Lando Norris a levar ‘apenas’ 12 pontos de vantagem para a final em Yas Marina.​

Safety Car da Volta 7: aposta falhada

Piastri e Norris largaram na frente (pole e P2), mas a colisão Hulkenberg-Gasly trouxe Safety Car na volta 7 – quase toda a grelha parou para cumprir as ‘ordens’ da Pirelli (25 voltas máximo, por ‘set’ de pneus), exceto a McLaren, que apostou em flexibilidade para um eventual novo Safety Car. “Não esperávamos que todos parassem. Como estavamos na frente não sabíamos o que os outros iriam fazer, e havia ainda o risco de ‘double stack’ para Norris (ndr, Piastri atrasar-se nas boxes e ele ter que esperar parado atrás).

Depois, degradação baixa travou recuperação”, explicou Stella, sendo que foi Verstappen que geriu bem o desgaste dos pneus. Piastri perdeu 17s na segunda paragem nas boxes e termin ou em segundo; Norris foi quarto após erro de Antonelli., que minimizou as perdas.

Culpa da equipa, pilotos impecáveis

“Sentimo-nos péssimos pelo Oscar e o Lando. Fizemos avaliação errada do Safety Car e perdemos pontos decisivos após Las Vegas”, lamentou Brown à F1 TV.

Quanto a Andrea Stella: “Sangramos pontos nos últimos eventos. Pilotos perfeitos – nós falhámos. Carro rápido, ceptro nas mãos, mas exige perfeição em Abu Dhabi.” Sem divisão estratégica para evitar “segundas opiniões”.

Zak Brown recordou a força da McLaren em Yas Marina 2024.​

O erro custou uma vitória praticamente certa a Piastri (impecável em todo o fim de semana) e um pódio a Lando Norris. McLaren vai fazer “trabalhos de casa” para “execução perfeita” na derradeira ronda com três em luta pelo ceptro, que é agora altamente improvável para Piastri (16 pontos atrás). Mas pode ainda cair para qualquer lado…