McLaren: 90 milhões de perdas em 2019, e 2020 é ano de pandemia…

Apesar da equipa de Fórmula 1 ter obtido em 2020 o seu melhor resultado em quase uma década (obteve o terceiro lugar em 2012) a McLaren Racing voltou a registar perdas avultadas em 2019, de acordo com o relatório financeiro da marca, cerca 90 milhões de euros. Já em 2018, a McLaren Racing tinha tido um prejuízo de 95 milhões de euros, mas em 2019, as coisas melhoraram e as receitas aumentaram significativamente. Na Fórmula 1, a McLaren terminou em sexto lugar no campeonato de construtores em 2018, foi quarta classificada um ano mais tarde, o ano passado, 2020, já foi terceira na Fórmula 1, pelo que apesar de ser aparentemente provável que as contas melhorem no final deste ano, há que esperar para ver, pois as consequências da pandemia de coronavírus podem ter causado novo rombo.

A tendência de quebra parece ter sido invertida, mas agora é preciso que os responsáveis da equipa tomem decisões acertadas e que na F1 as coisas continuem a correr bem para a McLaren se conseguir fixar novamente entre as melhores equipas da F1.