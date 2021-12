Max Verstappen vs Lewis Hamilton: quem foi o melhor durante toda a época? – Resultados | AutoSport

Mesmo depois da conquista do campeonato por Max Verstappen, esta questão não é tão simples de responder como parece à primeira vista. Durante a época os dois pilotos trocaram de posição cinco vezes – ora comandou o campeonato Lewis Hamilton, ora comandou Max Verstappen – chegando à última corrida em igualdade pontual e apenas separados pelo maior número de vitórias do neerlandês. Qualquer um, que não tenha um favorito entre os dois pilotos, tem certamente muita dificuldade a responder à questão que colocamos.

Para dificultar ainda mais a tarefa dos nossos leitores, quisermos saber a mesma opinião, mas em relação às equipas: Red Bull ou Mercedes? Qual das equipas foi melhor durante a época?

O resultado para ambas as votações dá vantagem à Mercedes. Lewis Hamilton foi o piloto mais votado (53.5%), contra 46.5% de Max Verstappen e a Mercedes foi a equipa mais votada, com 70.1% dos votos, contra 29.9% da Red Bull. Apesar da excelente época de Verstappen que, estatisticamente foi o melhor piloto, mais leitores consideraram que Hamilton foi o melhor. Quanto à Mercedes, talvez o título de construtores tenha facilitado a escolha.

VOX POP

Homem_do_Leme



Isto é chover no molhado! Os pilotos equivaleram-se durante toda a época e as equipas alternaram consoante os circuitos ou algumas alterações efetuadas nos monolugares.

Posto isto a única coisa que não precisávamos era que os “árbitros” leia-se comissários estragassem o espetáculo com decisões que foram para além de parvas… o resultado no final até poderia ser o mesmo, mas não precisávamos disso!

917/30



Voltas lideradas: o dobro para MV (652), LH “apenas” 297, PP: o dobro para MV! Quanto a vitórias…no Bahrein LH ganhou ao exceder os limites da pista durante meia corrida, Baku estava ganho por MV e foi o que foi e da minha parte descarto Spa, mas em Silverstone quem ganhou ao atirar o rival para fora?