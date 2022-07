Max Verstappen: “Vettel teve uma carreira espantosa e é um grande embaixador da F1” | AutoSport

Max Verstappen fala do anúncio da despedida de Sebastian Vettel, e da fantástica carreira que o seu antecessor na Red Bul: “Ele conseguiu tanto neste desporto, que é perfeitamente compreensível para ele retirar-se. Ele teve uma carreira espantosa. Ganhou muitas corridas; também já ganhou muitos campeonatos. E penso, claro, que é um grande embaixador para o desporto.

Por isso, vê-lo partir é… é algo que se espera, todos estão a envelhecer, a certa altura, todos se começaram a ‘reformar’. E, claro, nunca é agradável quando esse momento chega, especialmente para os fãs do Seb. Mas estas coisas acontecem.

E penso que é importante agora que ele vai passar a desfrutar da sua vida com a família, porque a F1 é um período de tempo tão curto nas nossas vidas, que se trabalha tanto para conseguir todas estas coisas, mas ele conseguiu-as e agora é tempo de desfrutar…”