Max Verstappen triunfa no Qatar e leva disputa para Abu Dhabi: “ficamos na luta!”

Max Verstappen aproveitou da melhor maneira uma soberba decisão tática da Red Bull e alcançou uma vitória crucial no GP do Qatar de Fórmula 1, permitindo-lhe ultrapassar Oscar Piastri na classificação do Mundial de Pilotos bem como colocar-se a 12 pontos de Lando Norris à entrada da última prova do campeonato, deixando em aberto a possibilidade de conquista de novo título. Não será fácil, mas como se provou hoje no Qatar, é perfeitamente possível, basta que as decisões do ‘muro das boxes’ voltem a elevar um dos lados e ‘rebaixar’ o outro.

A Red Bull explorou um claro erro estratégico da McLaren, permitindo que Verstappen fosse para a frente da corrida com um paragem de ‘borla’ nas boxes, e com isso o neerlandês bateu Oscar Piastri e com isso reduziu fortemente a desvantagem para Lando Norris para 12 pontos, com o piloto da McLaren a terminar apenas em quarto, adiando o título para a ronda final em Abu Dhabi.​

A estratégia decisiva em Lusail foi simples: Verstappen, terceiro na grelha, passou Norris na curva 1 e colou-se a Piastri; após a colisão de Nico Hulkenberg com Pierre Gasly na volta 7 houve Safety Car, a Red Bull chamou o seu piloto às boxes, os McLaren ficaram em pista, invertendo a ordem. “Paragem inteligente sob Safety Car. Depois, ritmo forte num fim de semana duro e ficamos na luta!”, celebrou o neerlandês, surpreendido com a McLaren: “Movimento interessante. O desgaste dos pneus aqui é alto, mas os pneus aguentaram…”​