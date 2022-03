Fórmula 1, Teste Bahrein: Max Verstappen termina o dia como o piloto mais rápido | AutoSport

Pode ser um sinal da superioridade da Red Bull sobre a Ferrari e a Mercedes? A verdade é que o RB18 esteve muito forte no último dia de teste de pré-temporada no Bahrein, depois da equipa trazer para a pista uma série de atualizações no monolugar.

Sergio Perez terminou a sessão da manhã com o tempo mais rápido e Max Verstappen ainda melhorou o registo do companheiro de equipa, logo nas primeiras voltas à pista durante o período da tarde. Charles Leclerc ainda esteve na liderança da tabela de tempos durante algum tempo, mas com pneus macios e já próximo do final da sessão, Verstappen impôs-se neste particular, registando o tempo de 1:31.720s.

A McLaren conseguiu na sessão da tarde, efetuar bastantes voltas, não tendo um tempo muito rápido, mas o objetivo era conseguir rodar bastante em pista, depois do MCL36 ter apresentado problemas ao nível dos travões. Não quer dizer que essa questão esteja resolvida, mas foi um pequeno passo em frente para a equipa de Woking.

Valtteri Bottas voltou a ficar parado em pista, como aconteceu ontem, obrigando à única suspensão da sessão da tarde. Pelas imagens pareceu ser um problema na caixa de velocidades do C42. Como aconteceu muito perto do final da sessão, o finlandês não voltou a sair para a pista.

Fernando Alonso, que terminou a sessão no terceiro lugar da tabela de tempos, foi um dos pilotos com mais voltas efetuadas ao traçado de Sakhir (122), apenas batido por Nicholas Latifi com 124.