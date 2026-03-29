Max Verstappen pondera abandonar a Fórmula 1

Max Verstappen confirmou que está a considerar seriamente retirar-se da Fórmula 1. Após um frustrante oitavo lugar no Grande Prémio do Japão, o piloto neerlandês revelou que aproveitará as próximas semanas de pausa para refletir sobre o seu futuro na categoria, motivado pelo profundo descontentamento com os novos regulamentos técnicos introduzidos na temporada de 2026.

Atualmente com apenas 12 pontos somados ao fim de três fins de semana de competição e a 60 pontos de distância do líder do campeonato, Kimi Antonelli, a principal queixa de Verstappen não reside na falta de ritmo da Red Bull face aos líderes. Já passou por isso e recuperou ao ponto de lutar pelo título.

O problema central, assegura, é a fraca pilotagem e a falta de naturalidade dos novos monolugares, que obrigam a uma gestão extrema de energia em detrimento da velocidade pura.

A frustração em pista e a gestão de bateria

Durante a corrida em Suzuka, onde partiu do 11º posto, a frustração do neerlandês atingiu um ponto crítico. Ao ser ultrapassado com facilidade pelo antigo companheiro de equipa Pierre Gasly (Alpine), Verstappen chegou mesmo a acenar ironicamente ao francês.

“De repente, vou cinquenta quilómetros por hora mais devagar”, explicou o piloto de 28 anos, detalhando as limitações mecânicas. “Já na China fiquei preso atrás de muitos carros. Simplesmente não consegues fazer uma ultrapassagem a sério. Sim, podes ultrapassar, mas depois ficas sem bateria para a secção seguinte.

Tento rir-me disso, porque estar sempre frustrado também não ajuda.”

A impossibilidade de extrair o máximo do carro tem levado Verstappen a questionar a sua continuidade no ‘Grande Circo’ que é a Fórmula 1. “Aceito facilmente estar em sétimo ou oitavo (…), mas quando não desfrutas de toda a fórmula por trás disso, não parece natural para um piloto de corridas”, sublinhou à BBC, acrescentando que pondera se “vale a pena” continuar ou se prefere passar mais tempo com a família e os amigos.

Jos Verstappen alerta para a perda de motivação

Os receios sobre uma possível saída precoce da Fórmula 1 foram adensados pelo pai do piloto, Jos Verstappen. Em declarações ao jornal De Telegraaf, Jos confirmou que os novos regulamentos estão a afastar o filho do limite e a retirar-lhe o prazer de conduzir.

“Correr nestes carros não o desafia. Para ser sincero, temo que o Max perca a motivação”, admitiu. “Ele costumava achar que correr num carro de Fórmula 1 era a melhor coisa do mundo, mas agora estou bastante pessimista.” Jos espera que a direção da F1 ouça o descontentamento e promova “mudanças significativas na próxima época”.

Reuniões decisivas na pausa de abril

O futuro a curto prazo da competição será debatido durante a pausa de abril, antes do Grande Prémio de Miami, período em que as equipas e a F1 vão discutir eventuais alterações aos regulamentos de 2026. Verstappen espera que os encontros resultem em “carros um pouco mais fáceis de conduzir”.

Até lá, o tetracampeão vai afastar-se do ambiente do paddock para avaliar as suas opções, admitindo desde já o interesse em participar nas corridas de qualificação para as 24 Horas de Nürburgring, procurando fora da Fórmula 1 o desafio puro que sente ter perdido na categoria rainha.

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