F1, Max Verstappen: “Ótimo lutar com o Lewis, pois a Mercedes é muito difícil de bater”

Max Verstappen (Red Bull) venceu facilmente o GP Emilia Romagna de F1. Apesar das interrupções da corrida, voltou sempre ainda mais forte e não deu a mais pequena hipótese aos seus adversários. Um ligeiro erro podia ter estragado tudo, mas foi uma grande vitória: “Foi um grande desafio, especialmente no início. Foi muito difícil manter-me no bom caminho, mas correu bem apesar do meu pequeno ‘momento’ no reinício”. Estava a tentar aquecer os pneus com o acelerador, mas felizmente não fiz pião”, disse Verstappen que teve um arranque fabuloso assumindo a liderança: “Até eu fiquei surpreendido! Penso que fizemos um excelente trabalho. O Lewis fez a volta mais rápida no final, está um ponto à frente, mas é uma longa temporada, por isso vamos manter a calma” disse o holandês que acertou sempre nos momentos de troca de pneus intermédios para slicks: “não foi fácil, porque vi alguns pilotos à minha frente com pneus slicks, mas eles estavam a lutar muito, mesmo com os intermédios. Quem se desviasse alguns centímetros da trajetória podia perder o carro, por isso não foi fácil. Depois veio a bandeira vermelha, e o meu momento no reinício. Esse foi um grande momento.

Agora, a época é muito longa, só temos de continuar a trabalhar arduamente. Estou muito feliz com o resultado, hoje, mas amanhã, recomeça tudo. Há muito trabalho para poder continuar a fazer isto durante toda a época. É ótimo estar a lutar contra o Lewis, pois a Mercedes é muito difícil de bater”, disse.