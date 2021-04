Max Verstappen: “O Lewis (Hamilton) é um dos melhores de sempre na Fórmula 1″

Pelo que se viu na corrida de abertura da temporada de Fórmula 1, Lewis Hamilton pode finalmente ter um ‘package’ à altura, já que Max Verstappen parece ter um carro para lutar metro a metro com o inglês da Mercedes pelo título. Isso é algo que só as próximas corridas dirão e numa época de Grandes Prémios tão extensa, muita água vai ter que passar sob as pontes. No Bahrein, ganhou Hamilton, mas facilmente poderia ter sido ao contrário. Em declarações ao Autosport inglês se Hamilton era o melhor piloto de F1 de sempre, Verstappen respondeu: “A forma como ele lidou com todos as temporadas, voltando sempre mais forte e a ganhar essa quantidade de corridas e campeonatos, definitivamente, tem de se lhe dar mérito.

Há muitos outros pilotos na Fórmula 1 que são muito bons, muito fortes, e teriam sido também muito bons naqueles carros, mas ainda assim, é claro, a forma como Lewis ganhou e por vezes também, em corridas complicadas, como no ano passado na Turquia, sim, definitivamente ele é um dos melhores de sempre na Fórmula 1″, reconheceu Max Verstappen.