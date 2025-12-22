Max Verstappen: lealdade à Red Bull e ambições para lá da F1

Max Verstappen reforça a ligação à Red Bull até 2026 e sublinha que qualquer eventual mudança de equipa no futuro teria de responder a critérios que vão muito além de ter um carro mais rápido na Fórmula 1.

Apesar de ter contrato com a Red Bull até ao final de 2028, o neerlandês foi alvo de intensa especulação em 2025 sobre uma possível mudança para a Mercedes. Os rumores ganharam força a meio da época, mas foram encerrados antes do Grande Prémio da Hungria, quando Verstappen confirmou publicamente que continuará a representar a equipa de Milton Keynes em 2026, classificando essa decisão como algo que para si “sempre foi claro”.

Numa entrevista recente à BBC Sport, o tetracampeão admitiu que houve conversas com a Mercedes, descrevendo-as como “amigáveis e abertas”, mas sem passar disso. Verstappen salientou que uma eventual saída seria um passo de enorme peso, uma vez que vê a Red Bull como uma “segunda família”, algo difícil de replicar noutra estrutura.

Fatores que pesam numa eventual mudança

Verstappen deixou claro que o seu futuro não se decide apenas em função da performance pura na Fórmula 1. Para o piloto, uma mudança só faria sentido se englobasse um conjunto alargado de fatores, incluindo eventuais funções futuras e projetos paralelos ligados à sua carreira e à vida para além da F1.

O neerlandês sublinhou que não procura apenas “um carro mais rápido” ou um ambiente diferente, mas sim um enquadramento global em que a vertente competitiva, o contexto humano e as oportunidades fora das pistas estejam alinhados. Essa visão ajuda a explicar a prudência com que encara qualquer possibilidade de abandonar a estrutura que o acolheu desde a promoção da Toro Rosso para a Red Bull em 2016.

GT3, Nordschleife e a busca pelo piloto completo

Em paralelo com a Fórmula 1, Verstappen tem intensificado a sua presença noutras disciplinas, nomeadamente nos GT. Em setembro, venceu na estreia com um GT3 no Nürburgring Nordschleife, um marco que ilustra a ambição de alargar o seu palmarés além dos monolugares.

O neerlandês afirma que procura constantemente evoluir como piloto, explorando detalhes, aprendendo sobre o carro e sobre si próprio e recorrendo, sempre que possível, a experiências fora da F1. Conduzir diferentes tipos de carros é, na sua perspetiva, uma forma de se tornar um piloto mais completo e versátil, sem prejudicar a performance na Fórmula 1.

​Uma visão de carreira para além da Fórmula 1

A reflexão pública de Verstappen sobre o seu futuro revela uma abordagem de carreira mais ampla do que o tradicional foco exclusivo na F1. O piloto de 28 anos deixa implícito que o seu percurso será definido tanto pelos títulos e vitórias como pela possibilidade de desenhar um papel mais abrangente no desporto motorizado, mantendo a competitividade em pista enquanto constrói, em paralelo, o caminho para a fase pós-F1.