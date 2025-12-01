Max Verstappen elogia equipa: “não somos os mais rápidos, mas maximizamos tudo o que temos”
Max Verstappen admitiu que a temporada atual tem sido uma das mais exigentes da sua carreira na Fórmula 1, não apenas pelo nível de concorrência, mas pela necessidade constante de recuperar terreno num campeonato em que raramente esteve na liderança. Depois de anos a dominar ou a chegar às últimas rondas em situação de equilíbrio pontual, o neerlandês reconhece que 2025 o obrigou a ir mais fundo, tanto a nível individual como em conjunto com a equipa.
Verstappen sublinha que, ao fim de 11 anos na Fórmula 1, a exigência que coloca sobre si próprio é cada vez maior. Mesmo nas épocas em que conquistou títulos, admite que, ao rever o passado, encontra sempre áreas onde poderia ter feito melhor — desde a forma como configura o carro, às decisões em corrida ou à forma de trabalhar com a equipa. Esta época, marcada por uma primeira metade “muito difícil”, chegou a transmitir a sensação de que só em 2026 seria possível voltar a lutar de forma consistente por vitórias.
Ainda assim, o campeão destaca o mérito da recuperação. A Red Bull deu “passos muito bons” na evolução do monolugar e, em vários fins de semana, voltou a ter um nível claramente competitivo, capaz de discutir triunfos. Em outras ocasiões, como o próprio refere, ganhou corridas em que “talvez não devesse”, beneficiando de decisões estratégicas corretas e de uma execução perfeita em pista, numa lógica de esforço coletivo.
Verstappen faz questão de enfatizar essa dimensão de equipa. O trabalho articulado com o engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, e com todos os elementos “nos bastidores” é descrito como altamente integrado, com cada um a saber exatamente o que pode e deve exigir do outro. Numa fase em que admite não ser, muitas vezes, o mais rápido em pista, o neerlandês considera que essa coesão tem sido decisiva para “maximizar tudo o que se tem” e permanecer na luta pelo campeonato até à última ronda.
FOTO Red Bull ContentPool/Getty Images
