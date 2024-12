Max Verstappen eleito o Melhor Piloto de 2024… pelos seus ‘pares’ na F1

Pilotos da F1 elegem Max Verstappen como o Número 1 pelo quarto ano consecutivo.

Não foram só os Chefes de Equipa que escolheram os seus melhores Pilotos do ano, mas sim também, que diretamente com eles luta: os Pilotos. O F1.com perguntou a 17 pilotos que terminaram o ano na F1 quais foram os seus melhores adversários e o tetracampeão do mundo Max Verstappen, da Red Bull, voltou a ‘vencer’, já que foi eleito o piloto do ano pela quarta vez consecutiva, pelos seus pares na votação do F1.com.

Os pilotos podem votar em si próprios, mas o F1.com revelou que muitos não o tenham feito e a maioria não se colocou no topo da lista. Como é sempre o caso, cada lista é apresentada sob a condição de permanecer secreta.

As pontuações foram atribuídas com base no atual sistema de pontos da F1, com o primeiro piloto de cada lista a ganhar 25 pontos, até um ponto para o piloto em 10º lugar.

Esses totais são então combinados para criar um top 10 geral.

Verstappen, que garantiu o título em Las Vegas a dois Grandes Prémios do fim, venceu confortavelmente a sondagem, com oito pilotos a colocarem-no no topo das respetivas listas, e todos os que participaram colocaram-no entre os quatro primeiros.

O seu colega de equipa da Red Bull, Sergio Perez, saiu do top 10 este ano, depois de ter sido o 10º classificado em 2023, após um final de ano difícil que rendeu apenas nove pontos em oito fins de semana de corridas.

O vice-campeão, Lando Norris, piloto da McLaren e quatro vezes vencedor de corridas, foi eleito o número dois pelos seus pares (subiu dois lugares em relação ao ano passado), enquanto Charles Leclerc da Ferrari (também subiu dois lugares em relação a 2023) completou o pódio para replicar os três primeiros no campeonato de pilotos.

George Russell não conseguiu entrar na sondagem do ano passado do F1.com, mas melhorou o seu jogo em 2024 aos olhos dos seus rivais, com o piloto da Mercedes a ser uma nova entrada no P4.

Oscar Piastri, da McLaren, conseguiu as suas primeiras vitórias em Grandes Prémios este ano, com triunfos na Hungria e no Azerbaijão, e ficou em quinto lugar – uma subida de três posições em relação à sondagem do ano passado.

Carlos Sainz, que está a trocar a Ferrari pela Williams, manteve-se estável em sexto lugar numa época em que venceu mais do que uma corrida numa única campanha pela primeira vez e terminou o ano com o seu melhor total de pontos de sempre.

Pierre Gasly, da Alpine, foi sétimo, dois lugares acima do ano passado, depois de um final de temporada brilhante que incluiu quatro pontos nos últimos cinco Grandes Prémios.

O francês superou Nico Hulkenberg, que é uma nova entrada no P8 após uma temporada super consistente que rendeu 10 pontos em Grandes Prémios.

Fernando Alonso desce seis lugares para nono, mas os bons esforços do duplo campeão mundial num Aston Martin que se tornou cada vez menos competitivo mereceram os aplausos dos seus rivais.

Lewis Hamilton, que vai para a Ferrari, completou o top 10, com o sete vezes campeão do mundo a terminar oito lugares abaixo do ano passado nesta sondagem e em sétimo lugar no campeonato de pilotos.

Yuki Tsunoda, da RB, recebeu pontuações de nove dos seus rivais e por pouco não conseguiu um lugar no top 10 após a sua época mais forte até à data.

Os pilotos que participaram na votação (por ordem alfabética) foram: Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu.